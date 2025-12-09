به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کردند که در حمله مسلحانه به یک ایست بازرسی امنیتی در شمال‌غرب این کشور نزدیک مرز افغانستان، شش سرباز پاکستانی کشته شدند.

این حمله در منطقه «کورام» رخ داد؛ جایی که پاکستان و افغانستان تلاش می‌کنند آتش‌بس شکننده‌ای را حفظ کنند. پیش‌تر درگیری‌های مرزی در اکتبر گذشته (مهر ۱۴۰۴) ده‌ها کشته برجای گذاشته بود که بدترین نبرد میان دو کشور از زمان تسلط طالبان بر کابل محسوب می‌شود.

اسلام‌آباد مسئولیت افزایش خشونت‌ها را متوجه گروه‌های مسلحی دانست که از خاک افغانستان برای طراحی حملات علیه نیروهای امنیتی پاکستان استفاده می‌کنند. در مقابل، کابل این اتهامات را رد کرده و گفته است مشکلات امنیتی پاکستان ریشه داخلی دارد.

هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. منابع امنیتی اعلام کردند که حمله بین شب دوشنبه و صبح سه‌شنبه رخ داده است.

درگیری‌های مرزی پراکنده میان کابل و اسلام‌آباد از اکتبر (مهر ۱۴۰۴) تاکنون ادامه داشته است؛ از جمله تبادل آتش سنگین روز جمعه که دست‌کم پنج کشته برجای گذاشت. سه دور مذاکرات صلح که در قطر، ترکیه و عربستان برگزار شد نیز نتوانست به توافقی پایدار منجر شود.

در مناطق مرزی کوهستانی، شبه‌نظامیان طالبان پاکستانی نزدیک به ۲۰ سال است که علیه دولت می‌جنگند. طالبان افغانستان نیز تأکید کرده هیچ ارتباط عملیاتی با آنان ندارد.

همچنین تبادل آتش در روز شنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر ۱۴۰۴) در مرز اسپین بولداک افغانستان، چهار کشته و چند زخمی برجای گذاشت. روز جمعه نیز طالبان افغانستان و دولت پاکستان یکدیگر را مسئول این حمله «غیرموجه» دانستند.

مقام‌های اسلام‌آباد و کابل اعلام کردند که تبادل شدید آتش میان نیروهای مرزی دو کشور پس از حدود دو ماه از وقوع خونین‌ترین درگیری‌های مرزی چند دهه اخیر دوباره شعله‌ور شده است.

