سخنگوی وزارت خارجه: بسیار نگران تداوم تنش بین افغانستان و پاکستان هستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز (یکشنبه ۱۶ آذر) در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که تهران «بسیار نگران» تداوم تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان است.

وی با اشاره به قرابت تاریخی، فرهنگی و دینی ایران با هر دو کشور و همچنین وجود مرز مشترک، تأکید کرد: هرگونه ناامنی در مرزهای پیرامونی، مستقیماً امنیت ملی ایران را تهدید می‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: از همان روزهای نخست تشدید تنش‌ها، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های جداگانه با مقامات ارشد پاکستان و افغانستان، آمادگی کامل تهران را برای کمک به کاهش تنش و حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو اعلام کرده است.

بقایی تصریح کرد: این تلاش‌ها مستمر بوده و همچنان ادامه دارد؛ در سفر اخیر علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر انقلاب به پاکستان، این موضوع به‌طور ویژه مطرح شد. همچنین در گفت‌وگوهای تلفنی و حضوری با مقامات افغانستانی، بر لزوم خویشتنداری و بازگشت به مذاکره تأکید کرده‌ایم.

وی همچنین از رایزنی‌های ایران با شرکای منطقه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک به‌منظور کاهش تنش خبر داد و گفت: تعداد قابل‌توجهی از کشورهای منطقه نیز نسبت به پیامدهای امنیتی این تنش‌ها نگران هستند و ایران در حال هماهنگی با آن‌ها برای یافتن راه‌حل مشترک است.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان ابراز امیدواری کرد که دو کشور همسایه با خویشتنداری و از طریق گفت‌وگوی سازنده، مانع از تشدید بیشتر وضعیت شوند.

