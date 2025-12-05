به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مسؤول امنیتی افغانستان اعلام کرد که میان نیروهای مرزی حکومت طالبان و نیروهای ارتش پاکستان در نزدیکی گذرگاه مرزی سپینبولدک در جنوب افغانستان درگیریهایی رخ داده است.
این مقام افغانستانی به شبکه الجزیره گفته که تبادل آتش میان دو طرف برای مدتی ادامه داشته و موجب تنش در منطقه شده است.
مقام امنیتی افغانستانی، جزئیات بیشتری درباره تلفات یا خسارات احتمالی ارائه نکرده است و تاکنون مقامهای افغانستان و پاکستان بهطور رسمی درباره این حادثه اظهار نظر نکردهاند.
گذرگاه مرزی سپینبولدک که همواره یکی از نقاط حساس مرزی میان افغانستان و پاکستان بوده، طی سالهای گذشته بارها صحنه تنشهای مشابه بر سر استقرار نیروها و کنترل مرزی بوده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما