تصمیم جنجالی ممنوعیت تجمعات مذهبی در مراکز ورزشی اسپانیا لغو شد

دولت مرکزی شهر جامیلا در استان مارسیا آتتموس کممانیتی در اسپانیا پس از اتخاذ تصمیم جنجالی ممنوعیت تجمعات مذهبی در مراکز ورزشی مجبور شد از این تصمیم جنجالی عقب نشینی کند. این تصمیم حمله‌ای آشکار به آزادی عبادی تقریباً ۱۵۰۰ مسلمان این شهر بود.

این ممنوعیت چند روز پیش توسط حزب راست افراطی وکس اعلام شد، حزب تلاش کرد با استناد به آنچه «حفاظت از میراث مسیحی» می‌نامید و ترویج روایتی که به دروغ اسلام را به افراط‌گرایی مرتبط می‌کند، ممنوعیت کامل بر جشن‌های مسلمانان اعمال کند.

فعالان حقوق بشر این اقدام را تلاشی سیستماتیک برای تضعیف حضور مسلمانان در عرصه عمومی توصیف کردند.

پس از آنکه نسخه‌ای تعدیل‌شده از این پیشنهاد توسط حزب مردم محلی تصویب شد، این ممنوعیت عملاً به محدودیتی برای استفاده مسلمانان از امکانات عمومی برای هر رویداد مذهبی یا فرهنگی که توسط شهرداری مجاز نیست، تبدیل شد.

باوجود تلاش‌های برخی از مقامات برای توجیه این تصمیم به عنوان «مقررات»، این محدودیت‌ها در واقع دامنه عبادت جمعی برای مسلمانان را محدود کرد.

این اقدام با واکنش گسترده روبه روبه شد، زیرا دولت مادرید تأکید کرد که این تصمیم، ماده ۱۶ قانون اساسی اسپانیا که آزادی مذهب را تضمین می‌کند، را نقض می‌کند و به شورای شهر مهلت محدودی برای لغو این ممنوعیت داد و هشدار داد که در صورت عدم لغو این اقدام، اقدامات قانونی قاطعی صورت خواهد گرفت.

