به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدجواد فولادپور، رئیس بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها، در رزمایش فاطمی و مراسم اهدای ۱۵۰۰ دستگاه لوازم گرمایشی به خانواده‌های تحت حمایت بنیاد که صبح روز چهارشنبه در مسجد جامع امام صادق(ع) واقع در میدان فلسطین برگزار شد، با تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر، بر اهمیت این مناسبت‌ها و نقش حضرت زهرا(س) در زندگی مؤمنان تأکید کرد.

فولادپور اظهار داشت: مادر، دعایش در اثر الهی برای هر کس که عاشقانه به دامان بی‌بی متوسل شود و ذکر ایشان را در نماز و تسبیحات به زبان آورد، اثرگذار است و این عنایت خداوندی، مسیر رسیدن به نیازها و آرزوهای قلبی انسان‌ها را هموار می‌کند. ما باید در این مناسبت‌ها از الطاف الهی بهره‌مند شویم و سعی کنیم آنچه برای جامعه ایران و پیشرفت و توسعه کشور لازم است، در پرتو این توجهات تحقق یابد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی توسل به حضرت زهرا(س) افزود: در طول ۴۴ سال نظام مقدس اسلامی، شخصیت‌های مهم هر زمان که با چالش و مشکلی مواجه شدند، متوسل به حضرت زهرا(س) شدند؛ چه در دوران دفاع مقدس، چه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و چه در جبهه مقاومت. موفقیت‌ها و پیروزی‌های متعدد ما در این مسیر، مرهون همین توسل بوده است.

رئیس بنیاد آبشار عاطفه‌ها تصریح کرد: باید بدانیم که جشن‌های میلاد تنها محدود به شیرینی و گل و شادی‌های ظاهری نیست. ابعاد سیره علوی و نبوی حضرت زهرا(س) باید به عنوان الگویی عملی برای زندگی انسان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. از تمامی دقایق و ساعت‌های زندگی ایشان می‌توان درس گرفت و در مواجهه با مشکلات روزمره، راهکارهای معنوی و اخلاقی پیدا کرد.

وی گفت: پیراهنی که حضرت خدیجه(س) به حضرت زهرا(س) هدیه دادند، نماد محبت، فداکاری و معنویت است. همین پیراهن، امروز الهام‌بخش ما در خدمت به محرومان و نیازمندان است و ما با همین روحیه تلاش می‌کنیم تا خانواده‌های تحت حمایت بنیاد بتوانند حداقل نیازهای اولیه خود را دریافت کنند.

فولادپور به فعالیت‌های بنیاد در سطح کشور اشاره کرد و افزود: در سراسر ایران، با کمک استانداری‌ها و نهادهای حمایتی، فعالیت‌های محرومیت‌زدایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی به شکل منسجم دنبال می‌شود. امروز بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار خیر و حامی افتخاری در حمایت از اهداف بنیاد مشارکت دارند. ارسال ۱۵۰۰ دستگاه لوازم گرمایشی به مناطق کم‌برخوردار نمونه‌ای از تلاش‌های بنیاد برای تأمین رفاه خانواده‌های نیازمند است.

وی ادامه داد: خدمت به مردم، عبادت است. فعالیت‌های ما در زمینه تأمین جهیزیه، سیسمونی، درمان، اشتغال و بسته‌های گرمایشی، نمونه‌ای از این عبادت عملی است. همکاری و همدلی خیرین و مسئولان در سراسر کشور، موجب افزایش اثرگذاری این برنامه‌ها و تحقق اهداف بنیاد می‌شود.

رئیس بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها با بیان اهمیت بهره‌گیری از مناسبت‌های مذهبی برای ترویج فرهنگ خدمت به دیگران اظهار داشت: توسل به اهل بیت(ع) و ذکر یا زهرا(س) موجب می‌شود دل‌های مؤمنین و خیرین با انگیزه الهی هم‌سو شده و به کمک نیازمندان بشتابند. حضور جمعی شما در این مراسم، همزمان با شب میلاد حضرت زهرا(س) و بارش رحمت الهی، نماد توجه به ارزش‌های انسانی و دینی است.

وی به نقش فعال زنان و خادمان در تحقق اهداف بنیاد اشاره کرد: سرکار خانم چوپانی و دیگر خواهران در نمایندگی‌های مختلف تهران و سایر استان‌ها، با فعالیت مستمر خود در جهت جذب خیرین و توزیع کمک‌ها، نقش بسزایی در کاهش محرومیت‌ها و رفع مشکلات خانواده‌ها دارند. این تلاش‌ها موجب می‌شود حتی در شرایط سخت اقتصادی، نیازهای اساسی خانواده‌های کم‌برخوردار تأمین شود.

فولادپور همچنین با اشاره به برنامه‌های آتی بنیاد بیان کرد: برنامه‌ریزی ما برای ماه‌های آینده، شامل تامین مایحتاج خانواده‌ها در ایام رجب، شعبان و رمضان است. هدف این است که تلاش‌های ما به صورت مستمر ادامه یابد و خانواده‌های نیازمند بتوانند از امکانات لازم بهره‌مند شوند.

رئیس بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها در پایان سخنان خود گفت: با استمرار این فعالیت‌ها و استفاده از آموزه‌های حضرت زهرا(س)، می‌توانیم جامعه‌ای انسانی و معنوی‌تر داشته باشیم و موجبات رضایت حضرت ولی‌عصر(عج) را فراهم کنیم. امید است با همکاری تمامی خیرین و خادمان، بنیاد بتواند نقش مؤثر خود را در ارتقای فرهنگ کمک به نیازمندان و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.



