به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس «لِسِتِرشر» در شهر لِسِتِر (Leicester، واقع در انگلستان) یک حجاب نوآورانه با طراحی مغناطیسی موسوم به «حجاب آبی» را بهصورت رسمی در اختیار نیروهای مسلمان زن قرار داده است؛ محصولی که پس از سه سال تحقیق با هدف حفظ امنیت مأموران محجبه و جلوگیری از خطر خفگی یا کشیدهشدن حجاب در حین مأموریت تولید شده است. این پروژه مشترک میان پلیس لسترشر و دانشگاه «دیمُنتفورت» (De Montfort University) انجام شده و اکنون در حال بررسی برای توزیع سراسری در پلیس بریتانیا است.
این حجاب دارای دو لایه است و لایه بیرونی با استفاده از چهار مگنت طراحیشده در یک کارخانه تخصصی در دانشگاه، بهگونهای بسته میشود که در صورت کشیده شدن ناگهانی، سریع آزاد شود اما در حالت عادی کاملاً ثابت بماند. این ویژگی مانع استفاده از حجاب بهعنوان ابزار حمله علیه مأموران زن مسلمان میشود؛ مسئلهای که به گفته مأموران، بارها رخ داده است.
«فیونا شیخعمر»، مسئول بخش بانوان در انجمن پلیس مسلمان در پلیس لندن، با اشاره به خطرات فیزیکی برای مأموران محجبه گفت که این محصول میتواند مسیر حضور زنان مسلمان در مشاغل امنیتی را هموار کند، زیرا خطراتی همچون کشیدهشدن حجاب، خفگی و حتی استفاده از حجاب برای کورکردن مأمور را از میان برمیدارد.
رئیس پروژه، کارآگاه «یاسین دِسایی» از پلیس لسترشر، اعلام کرده است که فکر اولیه این حجاب ۲۰ سال پیش در ذهن او شکل گرفت؛ زمانی که هیچ زن مسلمان محجبه در این نیرو حضور نداشت. او گفته است که هدف از این طراحی، ایجاد فضایی امن برای حضور زنان مسلمان و تشویق آنان به ورود به پلیس بوده است.
دسایی همچنین تأکید کرد که علاقهمندی بسیاری از زنان مسلمان در حوزههای دیگر – ازجمله کارکنان زندانها، دامپزشکان و حتی ورزشکاران – نشان از ظرفیت گسترده این نوع حجاب ایمن دارد. به گفته او، آزمایشهای متعدد میدانی نشان داده است که این حجاب در فعالیتهای شدید پلیسی ازجمله دویدن، درگیری فیزیکی و استفاده از ابزارهای عملیاتی کاملاً پایدار میماند و تنها در صورت کشیدهشدن قوی، بدون آسیب آزاد میشود.
طبق دادههای رسمی، اقلیتهای آسیایی-بریتانیایی و سیاهپوست در پلیس لسترشر کمتر از نسبت جمعیتی خود حضور دارند؛ موضوعی که طراحان این پروژه امیدوارند با ارائه حجاب ایمن تا حدی اصلاح شود.
فرآیند ساخت این حجاب با دریافت بازخورد مستقیم از مأموران زن مسلمان سراسر بریتانیا انجام شد. تولیدکنندگان همچنین نسخه نهایی را در آزمونهای عملیاتی سخت مورد بررسی قرار دادند تا اطمینان یابند که این محصول استانداردهای ایمنی را رعایت میکند.
مقامات پلیس بریتانیا ابراز امیدواری کردهاند که اجرای این طرح، ضمن ارتقای امنیت مأموران زن مسلمان، تصویری مثبت از احترام به تنوع دینی ارائه دهد و از تداوم سیاستهای تبعیضآمیز غرب علیه نمادهای اسلامی جلوگیری کند.
