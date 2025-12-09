به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهادتهای تکاندهنده در کنست اسرائیل از آزار جنسی سازمانیافته و آیینی کودکان توسط افراد بانفوذ، ابعاد هولناک فساد ساختاری را افشا کرد. قربانیانی چون هدر فلدمن، از تجاوز در ساختمان پارلمان و مشارکت اجباری در مراسمهای شیطانی سخن گفتند که پای افراد قدرتمند را به میان میکشد. این افشاگریها ناکارآمدی نهادهای قضایی در رسیدگی به شبکههای سوءاستفاده جنسی را برجسته ساخته و خواستار اصلاحات فوری قانونی شده است.
افشای آزار در نهاد قانونگذاری
در جلسهای ویژه در کنست اسرائیل، که توسط کمیته ارتقای وضعیت زنان و کمیته امور جوانان فراخوانده شد، روایتهای تکاندهندهای از سوی قربانیان آزار جنسی، اغلب با نام مستعار، قرائت گردید. این شهادتها عمق فساد ساختاری و نفوذ گستردهی شبکههای سوءاستفاده از کودکان در نهادهای حکومتی رژیم را آشکار ساخت. ابعاد هولناک این وقایع، از جمله اشاره به آزار آیینی و سوءاستفادههای سازمانیافته، افکار عمومی را به یاد پرونده جنجالی جفری اپستین و بهرهبرداری از آزار جنسی برای نفوذ در حلقههای قدرت انداخته است.
روایت وحشتناک هدر فلدمن از آزار آیینی
یکی از برجستهترین روایتها، شهادت هدر فلدمن بود که افشا کرد از سن هشتسالگی توسط پدرش به دفتر یک عضو درگذشته کنست برده میشده و پس از مدهوش شدن، مورد تجاوز مکرر قرار میگرفته است. فلدمن جزئیات فجیعی از مشارکت اجباری در مراسمهای آیینی شیطانی ارائه داد؛ مراسمهایی که شامل شکنجههای جسمی و روانی شدید، آزارهای گروهی (توسط ۷ تا ۲۰ نفر)، و تحقیرهایی مانند مالیدن مدفوع بر بدن و خواباندن در قبری دستساز بود. او تأکید کرد که از هفت تا بیست و یک سالگی، پدرش او را به افراد مختلف «میفروخته» است.
تداوم آزار و ناکارآمدی نهادهای رسمی
شهادتهای دیگر، از جمله قربانی با نام «م.»، نشان داد که این آزارها توسط افراد بانفوذ، شامل اعضای خانواده، پزشکان، روانپزشکان و خاخامها، حتی در دوران بارداری قربانی ادامه داشته و با مواد روانگردان همراه بوده است. قربانی دیگری با نام «ش.» از ربایش، شکنجه با شوکر و مجبور شدن به تماشای قتل نوزادان سخن گفت. تأکید اصلی بر ناکارآمدی نهادها بود؛ به طوری که شاهدان عینی اظهار داشتند پلیس و بازپرسان با بهانههایی مانند «دشواری اثبات»، پروندهها را مختومه کردهاند، حتی زمانی که جزئیات قابل راستیآزمایی ارائه شده است.
درخواست اقدام فوری و چالشهای قانونی
کارشناسان از جمله نایبرئیس کمیته زنان، دکتر متی تسرفاتی هارکابی، این شهادتها را «رویدادی عظیم» خواندند و خواستار اقدام فوری شدند، در حالی که رئیس کمیته جوانان آن را «غیرقابل تصور» دانست. چالش اساسی، عدم تعریف قانونی برای «آزار آیینی» است که موجب شده در یک دهه تنها چهار پرونده شناسایی شود. در پایان، با یادآوری گزارشهای رسانهای پیشین و تأکید بر سابقه دار بودن این پدیده در جوامع مذهبی و سکولار، بر لزوم اصلاحات فوری قانونی، بهویژه لغو مرور زمان برای آزارهای کودکان، تأکید شد.
.
..........................
پایان پیام
نظر شما