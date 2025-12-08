به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب در جلسه جامعه روحانیت شیراز در خصوص فتوای آیت الله العظمی سیستانی نیز بیان کرد: در مورد فتوای حضرت آیت الله العظمی سیستانی(دامة برکاته)، ظاهراً از ایران اسلامی انصراف دارد، زیرا که در رأس جمهوری اسلامی ایران، فقیه عادل قرار داشته و دارد، به نظر می‌رسد معظّم له در پاسخ سوأل با وجود محذورات، رعایت جوانب را نموده‌اند، از جمله، مصادیقی که در کشور عراق وجود دارد و مجوّز دریافت وجوه دولتی، منوط به اذن مقام مرجعیّت می‌باشد.

وی همچنین در واکنش به مناظره اردستانی و حجت الاسلام کاشانی گفت: اظهارات شخصی در لباس روحانیت بر خلاف واقعه منجرّ به شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) که از مسلّمات حوادث پس از رحلت پیامبر اعظم اسلام(ص) نزد اعاظم علمای امامیه می‌باشد، تأسف بار است، از آن جهت که اصل موضوع به ضمیمه شیوه مطرح نمودن آن و ارتباطات و اعلام حمایت ها، گواه بر آن است که فردِ مزبور، مزدور یا فریب خورده فرقه پلید وهابیت می‌باشد.

مسئول مدرسه علمیه رضویه شیراز افزود: البته پاسخ شبهات القا شده از جانب هر شخص و هر گروه لازم است و همواره در طول تاریخ، توسط اشخاصی که اهلیّت و صلاحیت داشته و دارند، با دلیل و برهان انجام گردیده و ادامه دارد، لکن مناظره با عناصرِ معلوم الحال، که انگیزه مطرح شدن هم در آنها وجود دارد، قابل توجیه نمی‌باشد.

