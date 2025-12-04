انگلیس؛ طراحی حجاب اسلامی برای افسران زن مسلمان حین انجام مأموریت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس شهرستان لسترشر انگلیس، در (میدلند شرقی) از طراحی و تولید حجاب ویژه برای افسران زن مسلمان خبر داد؛ ابتکاری که با همکاری دانشگاه دیمانفورت (DMU) انجام شده و هدف آن تأمین امنیت، حفظ کرامت و تسهیل حضور زنان مسلمان در نیروهای پلیس است.
به گزارش ITV طراحی این پوشش با مشارکت مستقیم افسران مسلمان انجام شده تا نیازهای مربوط به راحتی، حجاب شرعی و کارایی عملیاتی در آن رعایت شود. پلیس لسترشر اعلام کرده است که این طرح با استقبال سایر نهادهای امدادی روبهرو شده و احتمال دارد در آینده در بخش خصوصی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ایده اولیه این پروژه بیش از بیست سال پیش توسط کارآگاه یاسین دِسای مطرح شد. او پس از بررسی الگوهای بینالمللی، از سال ۲۰۲۲ با دانشگاه DMU همکاری کرد تا حجابی مناسب مأموریتهای افسران خط مقدم طراحی شود. به گفته او، این محصول پس از سالها تحقیق و اجرای آزمونهای میدانی، توانسته استانداردهای لازم برای حفظ امنیت و کرامت زنان مسلمان را تأمین کند.
افسران جدید و بانوان مسلمان لسترشر از این طرح بهشدت استقبال کردهاند. آنان تأکید کردند که این طراحی به آنان اطمینان میدهد میان انجام وظیفۀ حرفهای و پایبندی به ایمانشان تعارضی وجود ندارد. همچنین، بازرس مارینا واکا ابراز امیدواری کرد که این حجاب استاندارد و حرفهای بتواند زنان مسلمان بیشتری را به پیوستن به پلیس تشویق کند.
...........
پایان پیام
نظر شما