به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - آیتالله جوادی مروی شامگاه پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در جمع طلاب مازندران با گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: مکتب تشیع، مکتب علوی، فاطمی، حسینی و مهدوی است و این چهار معصوم، ستونهای اصلی هویت شیعه را تشکیل میدهند.
جوی افزود: از جهات متعدد، تشیع رنگ و بوی فاطمی دارد؛ چراکه صدیقه طاهره (س) حلقه اتصال بین نبوت و ولایت الهی است و الگوی تمام بشریت، نه فقط زنان به شمار میآید.
دبیر دوم شورای عالی حوزههای علمیه در ادامه با اشاره به جایگاه رفیع طلبگی تصریح کرد: قصد انکار ارزش دیگر علوم را نداریم؛ اما خدمت در مسیر سربازی حضرت حجت (عج) و پاسخگویی به نیازهای معرفتی بشر، برترین مسئولیتی است که یک انسان میتواند بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به تأثیرات جهانی انقلاب اسلامی بیان کرد: امروز به برکت انقلاب و خون شهدا، موج اسلامخواهی در سراسر دنیا گسترده شده است و در هر نقطهای از جهان، عاشقان اهلبیت (ع) حضور دارند؛ بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه که این گرایش معنوی شدت بیشتری یافته است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه جهان در آستانه تحولات مهمی قرار دارد، گفت: امروز دنیا آبستن حوادث بزرگ است و مردم جهان آرامآرام مسیر تازهای را انتخاب میکنند. بنابراین طلاب، بهعنوان سربازان مکتب اهلبیت (ع)، باید خود را برای پاسخگویی به عطش فکری و معنوی جهانیان آماده کنند؛ نه فقط شهر یا کشور خودشان.
آیتالله مروی در توصیه به طلاب جوان بر ضرورت تحصیل جدی و عمیق تأکید کرد و افزود: آمادگی برای این رسالت بزرگ نیازمند تلاش علمی مستمر است. هرچه میتوانید عمیق درس بخوانید و علوم را از بن جان فرا بگیرید.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی حوزه علم و محتواست نه مدرک، گفت: با مدرکگرایی مخالف نیستیم و رهبر معظم انقلاب نیز در پیام اخیر خود درباره «حوزه پیشرو و سرآمد» بر لزوم تعریف نظام مدرکدهی ویژه حوزه تأکید کردند و بررسیهای شورای عالی نیز رو به پایان است؛ اما اگر شما اثر علمی و محتوای مطلوب داشته باشید، دنیا نیز طالب شما خواهد بود.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم نقش اخلاق و معنویت را در موفقیت طلاب اساسی دانست و خاطرنشان کرد: تجربه دیرپای حوزهها نشان میدهد که بدون تهذیب نفس و توجه به معنویت، پیشرفت در علوم اسلامی دستنیافتنی است.
آیتالله مروی در پایان با اشاره به ارزش و جایگاه لباس روحانیت گفت: من عمامه را مایه افتخار خود میدانم. این عمامه، آبروی هزار ساله علمای شیعه است؛ مراقب باشید با این میراث ارزشمند چگونه رفتار میکنید.
