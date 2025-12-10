  1. صفحه اصلی
نخستین رویداد سراسری باهنران در گیلان برگزار می‌شود

۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۴
کد مطلب: 1760762
دبیر رویداد سراسری باهنران در گیلان با اشاره به جایگاه زن و خانواده در جامعه‌سازی اسلامی از برگزاری نخستین رویداد سراسری باهنران درگیلان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - هاجر جعفری امروز چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بسیج هنرمندان کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، بازنمایی و روایت صحیح از اقتدار و شکوه زنان موفق جهان اسلام و نیز تولید آثار فاخر هنری در موضوعات مرتبط با حوزه زن و خانواده را دنبال می‌کند.

دبیر رویداد سراسری باهنران در گیلان گفت: این فراخوان با هدف تبیین و گفتمان‌سازی هویت اسلامی زن مسلمان از رهگذر هنر، انسجام شبکه بانوان هنرمند برای ورود به مسائل زنان، تبیین هنرمندانه موضوعات روز و تولید آثار فاخر در حوزه زن و خانواده منتشر شده است.

جعفری با اشاره به محورهای فراخوان گفت: حضرت زینب کبری (س) به‌عنوان الگوی زن مقاوم، پرچمداری زنان و مادران ایرانی در مقاومت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مجاهدت بانوی ایرانی در عرصه‌های فردی و اجتماعی و جهاد تبیین، تجلی زنان و مادران غزه مقاوم و صبور و همچنین تجلیل از زنان شهیده و جریان‌ساز استان‌ها از موضوعات اصلی این رویداد هستند.   

وی قالب‌های هنری شرکت در فراخوان ر ا شامل پوستر، تصویرسازی، نگارگری، طراحی و نقاشی، کاریکاتور، طراحی نشان و حروف‌نگاری بیان کردو گفت: این برنامه همراه با برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد.

 دبیر این رویداد آخرین مهلت ثبت نام و دریافت آثار استانی تا ۳۰ دی ماه بیان کردو افزود: شرکت کنندگان می توانند نحوه ی ارسال آثار خود را از طریق دبیرخانه استانی و یا سامانه www.bahonaranfest.ir پیگیری نمایند.

