در این مراسم که با حضور مدیران و اساتید حوزه علمیه همراه بود، استاد بهجت‌پور، برگزیده این دوره، مقاله خود را با عنوان «بازخوانی عدله امکان و وقوع نسخ در سبک تفسیری تنزیلی» معرفی کرد و رویکرد این مقاله را نگاه به مباحث نسخ از دریچه و پنجره تفسیر تنزیلی دانست.

وی افزود تردیدهایی درباره الهی بودن نسخ برخی آیات مطرح می‌شود که مقاله با بهره‌گیری از این سبک تفسیری معاصر، به بازخوانی ادله منکرین و مثبتین نسخ پرداخته است.

به گزارش خبرنگار ابنا، بهجت‌پور در تشریح مبانی مقاله خود بیان کرد: سبک تفسیر تنزیلی با لحاظ موقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه، ادله منکران نسخ را بررسی و نقد می‌کند و ادله امکان را توسعه می‌دهد.

وی دلیل یکی از منکران نسخ را چنین بیان کرد که نسخ را به سبب حکمتی می‌داند که بر خداوند مخفی بوده و لازمه‌ی آن نسبت دادن جهل به خداوند است و در پاسخ، رویکرد دیگری را مطرح کرد مبنی بر اینکه مصلحت و حکمت حکم پیشین تا برهه‌ای خاص از زمان ادامه داشته و این امر برای خداوند آشکار و برای بندگان پنهان بوده است؛ بنابراین، حکم قبلی، حکم همیشگی نبوده است.

لزوم تربیت گام به گام جامعه مخاطب

این استاد برگزیده حوزه تصریح کرد که اگر به این مسئله از پنجره ترتیب نزول نگاه شود، پاسخ واضح و منطقی پیدا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تربیت و هدایت مخاطبان از مهم‌ترین اهداف کلی نزول قرآن است، افزود: تحول همه‌جانبه فرهنگ نیازمند این است که آموزه‌های فرهنگ جدید بخشی از هویت افراد جامعه شود.

وی این اتفاق را مستلزم یک تدبیر متعالی در خصوص انتقال محتوا و روش دانست.

حکمت شیوه بیان قرآن

استاد بهجت‌پور در ادامه اظهار داشت: در حرکت تحولی، گاهی لازم است برای اینکه جامعه مخاطب به نقطه مطلوب برسد، ابتدا به ایستگاه اول برده شود و پس از فراهم آمدن ظرفیت و زمینه اجرای حکم اصلی، دستور اصلی ابلاغ شود.

وی خاطرنشان کرد که پذیرش و سپردگی به اجرای کامل برخی احکام اسلامی مستلزم دوره آمادگی تدریجی و تربیت مقدماتی است. در این مسیر است که حکمت‌های شیوه بیان قرآن آشکار می‌شود و علت تفاوت لحن خطاب به گروه‌های مختلف مخاطب و تقدم و تأخر بیان معارف، پاسخ خود را در نزول تدریجی قرآن و ضرورت بیان تدریجی احکام نشان می‌دهد.

وی در نهایت بیان داشت که سبک تفسیر تنزیلی، دلایل نسخ مشروط را با توجه به ضرورت روش حکیمانه در تحول جامعه و آزمایش اطاعت و تسلیم مؤمنان تکمیل می‌کند.

