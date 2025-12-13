به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره کشوری علامه حلی و سومین جشنواره پژوهشی اساتید حوزه‌های علمیه، روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در قم برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام روح‌الله آهنگران، از برگزیدگان جشنواره علامه حلی از میان طلاب جوان، به معرفی کتاب پژوهشی خود با عنوان «رمزین‌ارزها» (ارزهای دیجیتال) پرداخت.

وی پژوهش خود را کوششی برای گشودن افق‌های تازه در دروس فقه و حقوق و اقتصاد اسلامی عنوان کرد تا با مسائل نوظهور مالی و دیجیتالی همگام شود.

به گزارش خبرنگار ابنا، وی در سخنان خود بر اهمیت پرداختن به مسائل مستحدثه تأکید کرد و گفت: «در روزگاری ایستاده‌ایم که موج سهمگین تحولات فناوری، بنیان‌های اقتصادی جهانی را تحت تأثیر مستقیم قرار داده است».

وی این تحولات را «انقلاب رمزین‌ارزها» نامید که مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و نظام‌های مالی سنتی را به چالش کشیده است.

وی خاطرنشان کرد که این پدیده اکنون به در هر خانه مسلمان می‌کوبد و حکم شرعی خود را می‌پرسد، از این رو طلاب و دانش‌پژوهان حق ندارند در برابر این پرسش‌ها سکوت اختیار کنند.

رسالت فقه در برابر پدیده‌های نوظهور

حجت‌الاسلام آهنگران با اشاره به اینکه فقه صرفاً مجموعه احکام جامد و غیرپویا نیست، بلکه عصاره فهم دین و راهنمای زندگی فردی است، هشدار داد که اگر حوزه به مسائل نوظهور پاسخ ندهد، اعتماد مردم برای حل این مسائل از دست خواهد رفت.

وی یکی از دغدغه‌های نگارش این کتاب را این دانست که رمزین‌ارزها به زعم برخی کارشناسان راهی برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه دشمن است، اما در عین حال، شبکه‌های مجرمانه‌ای از پولشویی، سرقت و کلاهبرداری نیز از همین بستر اتفاق می‌افتد.

چهار محور اساسی در کتاب «رمزین‌ارزها»

برگزیده جشنواره علامه حلی دغدغه‌های پژوهشی خود را در چهار محور اساسی سامان داده است:

۱. تبیین ماهیت فقهی و حقوقی پدیده نوظهور

این محور شامل موضوع‌شناسی دقیق و بین‌رشته‌ای، بررسی تاریخچه رمزین‌ارزها، انواع فناوری‌های زیرساختی مانند بلاکچین و کیف پول، و تفاوت آن با پول دیجیتال و الکترونیکی است.

وی تأکید کرد که تشخیص حکم شرعی و الزامات حقوقی باید بر پایه شناخت درست موضوع استوار باشد.

۲. بررسی مالیت و کارکرد پولی رمزارزها

محور دوم به بررسی مالیت عرفی و شرعی رمزارزها، مثلی یا اعتباری بودن آنها، و اینکه آیا می‌توانند وظایف کلاسیک پول را ایفا کنند یا خیر، می‌پردازد.

۳. تحلیل نظام‌مند قواعد فقهی

در محور سوم، مباحث اصول و قواعد فقهی که می‌توانند موانع صحت معاملات رمزارز باشند (مانند اکل مال به باطل، سفه، غَرَر و قمار) یا قواعد ثانویه محدودکننده (مانند لاضرر و حفظ نظام)، و همچنین قواعد مُجوزه (مثل عدالت، احترام مال مسلم و صحت) بررسی شدند تا روشن شود که کجا می‌توان روزنه‌ای برای مشروعیت قلمداد کرد.

۴. پیوند فقه با حقوق و تنظیم‌گری

حجت‌الاسلام آهنگران تصریح کرد که کتاب تنها به مباحث فقهی بسنده نکرده، بلکه به ابعاد حقوقی و اقتصادی نیز پرداخته است. این محور شامل مالکیت دارایی‌های دیجیتال، اسباب تملک، خیارات در معاملات دیجیتال، مباحث ارث در آینده، و ارائه راهکارهای قانونی‌سازی است.

وی قانونی‌سازی و مشخص شدن حدود و ثغور این مسئله را بسیار مهم برشمرد و در پایان از طلاب جوان خواست تا از پرداختن به موضوعات نوپدید نهراسند، زیرا هر جا که جامعه با سؤال جدیدی مواجه است، همانجا میدان رسالت حوزویان است.

