به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حیدری جناسمی، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران روز پنج‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی، با بیان اینکه مسابقات قرآنی اوقاف بزرگترین رویداد قرآنی کشور است که هرساله در چهار مرحله منطقه‌ای، استانی، کشوری و بین‌المللی برگزار می‌شود، اظهار کرد: مرحله کشوری چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف ۲۵ مهر ماه تا پنجم آبان ماه سالجاری به میزبانی سنندج استان کردستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه ۱۷۰ متسابق خواهر و برادر گروه سنی بالای ۱۸ سال در رشته های قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ کل، ۲۰ جزء، ۱۰جزء و حفظ ۵ جزء قرآن، دعا خوانی، همسرایی و همخوانی، اذان، معارف اسلامی، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه و رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال فقط در رشته های قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم در مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف با یکدیگر به رقابت پرداختند، افزود: این دوره از مسابقات به میزبانی آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شده بود.

حجت الاسلام حیدری با بیان اینکه ۳۰ نفر از استان مازندران به مرحله کشوری این دوره از مسابقات راه یافتند، گفت: در رشته اذان مصطفی محمدپور رتبه نخست، در رشته قرائت سید صادق مسلمی از شهرستان قائمشهر رتبه دوم، محمد لائینی از شهرستان نکا در رشته حفظ کل قرآن کریم حائز رتبه سوم و در بخش خواهران در رشته همخوانی و همسرایی قرآن کریم گروه «حنان» از شهرستان بابل رتبه نخست کشور را کسب کردند.

وی همچنین از راهیابی ۹ نفر ازبهترین های رشته های معارف اسلامی، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه استان مازندران به مرحله کشوری این دوره از مسابقات ملی خبر داد و یادآورشد: سیدعلی صالح‌زاده نفر اول تفسیر شیعه، سمیه غلامی‌خارکشی نفر دوم تفسیر شیعه و سیدرضا کاظمی نفر سوم نهج البلاغه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه، که دهم تا شانزدهم آذرماه به میزبانی استان قم برگزار شد، معرفی شدند.

حجت الاسلام حیدری خاطرنشان شد: منتخبین مرحله کشوری چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف به مرحله بین المللی که هرساله باحضور قاریان و حافظان دیگر کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود راه خواهند یافت.

