اجرای پنجمین دوره «سردار تا سردار» با تأکید بر الگوهای هویتی

سرهنگ احمد مرادیزاده، معاون هماهنگکننده سپاه ثارالله کرمان، با اشاره به نقش اثرگذار مردم گیلان در دفاع مقدس اظهار کرد: مردم گیلان با وجود فاصله جغرافیایی با جبههها، حضوری پررنگ و اثرگذار در عرصه جهاد داشتند.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت رسانه برای معرفی الگوهای هویتآفرین مانند شهیدان میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی گفت: استان گیلان در تولید محتوا درباره شهید حاج قاسم سلیمانی در کشور پیشتاز است.
مرادیزاده ضمن تجلیل از کنگره هشتهزار شهید استان گیلان خاطرنشان کرد: این کنگره اقدامی مردمی و اثرگذار در معرفی سیره شهدا بود.
ضرورت تولید محتوا برای معرفی الگوهای هویتآفرین
حجتالاسلام مجتبی پوریوسفی، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان، نیز با تأکید بر ضرورت تولید محتوا برای معرفی الگوهای هویتآفرین اظهار کرد: استفاده از ظرفیت هنر و رسانه در این راستا بسیار مهم است.
وی با اشاره به اقدامات مشترک جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان و شهرداری رشت افزود: رخداد رسانهای «سردار تا سردار» و رویداد هنری «جنگل بارانی» دو اقدام اثرگذار در این حوزه هستند.
نقاط اشتراک سیره شهیدان میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی
محمدحسین کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، با اشاره به نقاط اشتراک سیره شهیدان میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: سبقه مردمی و توجه به نقش مردم از ویژگیهای برجسته این دو شهید والامقام است.
کارگرنیا با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر از اقدامات هویتآفرین و مردمی حمایت میکنند، گفت: دو رویداد «سردار تا سردار» و «جنگل بارانی» اقدامات مردمی و ملی بزرگی هستند که از گیلان آغاز شده و امیدواریم برای تقویت آنها گامهای بیشتری برداشته شود.
تقویت رخداد «سردار تا سردار» با همراهی استان های کرمان و گیلان
هادی رمضانی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت هم، بر لزوم همراهی استانهای کرمان و گیلان برای تقویت رخداد «سردار تا سردار» تأکید کرد و گفت: امروز باید از تمام ظرفیتها برای حضور مردم در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی استفاده کرد.
وی با اشاره به ریشههای هویتی استان گیلان تصریح کرد: اقداماتی مانند رخداد رسانهای «سردار تا سردار» بستری مناسب برای معرفی الگوهای هویتآفرین به نسل جوان هستند.
گفتنی است، همچنین در این سفر، بازدید اعضای شورای سیاستگذاری رویداد (سردار تا سردار) از تربت خانه ستاد بازسازی عتبات عالیات کرمان انجام شد.
