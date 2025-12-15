زن موفق در اجتماع از دیدگاه مقام معظم رهبری

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا:مهم‌ترین ویژگی‌های زن موفق به شرح زیر است:



الف) رشد و تعالی همه‌جانبه

زن موفق در اجتماع، رشد خود را محدود به یک عرصه نمی‌کند و در ابعاد مختلف به حد اعلی می‌رساند:

1. رشد فکری و علمی: در رشته‌های گوناگون دانش تا سطح بالا پیش می‌رود. (منبع: دیدار با زنان پزشک، ۲۶/۱۰/۱۳۶۸، ص۹)

2. رشد اجتماعی و سیاسی: در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی احساس مسئولیت می‌کند و فعالیت می‌کند. (منبع: همان، ص۹)

3. رشد فضیلتی و معنوی: بالاتر از همه، به رشد اخلاقی و معنوی خود توجه دارد. (منبع: همان، ص۹)



ب) حضور فعّال و اثرگذار در جامعه

فعالیت اجتماعی برای زن مسلمان نه تنها ممنوع نیست، که مباح، روا، مطلوب و مجاز است. زن موفق:

1. در عرصه‌های متنوع حضور می‌یابد: می‌تواند پزشک، فعال اقتصادی، استاد دانشگاه، سیاستمدار، روزنامه‌نگار و... باشد. (منبع: اجتماع زنان خوزستان، ۲۰/۱۲/۱۳۷۵، ص۶۴)

2. نیروی فعال جامعه است: حضور او نیمی از نیروی فعال جامعه را تقدیم جامعه می‌کند و باعث پیشرفت می‌شود. (منبع: همان، ص۶۵)

3. به امور جامعه و جهان اهتمام دارد: مانند مردان، نسبت به امور مسلمانان و آنچه در دنیا می‌گذرد احساس مسئولیت می‌کند. (منبع: همان، ص۶۴)



ج) رعایت چارچوب‌های اسلامی (با محوریت عفت و حجاب)

تمامی فعالیت‌های اجتماعی با رعایت موازین اسلامی معنا می‌یابد. زن موفق:

1. حجاب را به‌عنوان یک عامل مصون‌ساز می‌پذیرد: حجاب را نه به‌عنوان منزوی‌کننده، بلکه به‌عنوان عاملی برای حفظ عفت و طهارت خود و جلوگیری از اختلاط بی‌قیدوشرط که به ضرر جامعه و به‌ویژه به ضرر زن است، رعایت می‌کند. (منبع: دیدار با زنان پزشک، ۲۶/۱۰/۱۳۶۸، ص۹)

2. بین حجاب و فعالیت اجتماعی تضادی نمی‌بیند: ثابت می‌کند که می‌توان با رعایت کامل موازین اسلامی (از جمله حجاب) به مدارج بالای علمی و اجتماعی دست یافت. (منبع: همان، ص۹)

3. حجاب را به‌عنوان پوشش سالم می‌داند: پوششی که سرتاپای بدن را می‌پوشاند و به تعبیر روایات، «پوشیده عریان» نیست. بهترین مصداق آن برای زن ایرانی، چادر است. (منبع: خطبه نماز جمعه ۱۷/۵/۱۳۷۰، ص۲۴۱-۲۴۲)

4. روابطش با مردان را مدیریت می‌کند: در محیط کار و جامعه، همیاری و همکاری دارد، اما حفظ حریم و حجاب را شرط اصلی این تعامل می‌داند تا دچار ابتذال نگردد. (منبع: دیدار با پرستاران، ۲۲/۸/۱۳۷۰، ص۲۳۲)



د) الگو و پیام‌آور برای جهان

زن موفق ایرانی با عملکرد خود یک پیام عملی به جهان می‌دهد:

1. علم را از بی‌بندوباری جدا می‌کند: ثابت می‌کند تحصیل علم و پیشرفت اجتماعی مستلزم بی‌قیدی اخلاقی نیست. (منبع: دیدار با زنان پزشک، ۲۶/۱۰/۱۳۶۸، ص۱۲)

2. نمونه عملی توانایی اسلام است: وجود او نشان می‌دهد اسلام می‌تواند جامعه‌ای سالم و پیشرفته با حضور فعال و باکرامت زن بنا کند. (منبع: همان، ص۱۳)

ه) توازن بین نقش‌های اجتماعی و خانوادگی

زن موفق در اسلام، تعادل بین عرصه‌های مختلف زندگی را حفظ می‌کند:

1. منافاتی بین نقش‌ها نمی‌بیند: مانند زنان صدر اسلام، می‌تواند در میدان اجتماع (حتی میدان جنگ) فعال باشد و همزمان وظایف خانوادگی (همسری و مادری) و رعایت حجاب را به خوبی انجام دهد. (منبع: اجتماع زنان خوزستان، ۲۰/۱۲/۱۳۷۵، ص۷۲)

2. به نقش خانواده اهمیت می‌دهد: اگرچه به فعالیت‌های اجتماعی می‌پردازد، اما نقطه تعامل زن و شوهر در خانواده را مهم‌تر و اساسی‌تر از مقامات اجتماعی می‌داند. (منبع: دیدار با زنان نماینده مجلس، ۳۰/۴/۱۳۷۶، ص۱۱۷)

خلاصه و جمع‌بندی نهایی:

زن موفق در اجتماع از این منظر، «انسان کاملی» است که:

· درون‌چهارچوب اسلامی می‌ایستد (با رعایت عفت و حجاب).

· به بیرون از خود و خانه می‌اندیشد و در صحنه‌های علمی، اجتماعی و سیاسی حضور فعّال و مسئولانه دارد.

· به درون خانواده عمیقاً توجه دارد و تعادل را نگه می‌دارد.

· با عملکردش الگویی زنده از توانایی دین اسلام برای ساختن جامعه‌ای متعادل و پیشرفته ارائه می‌دهد.

منابع اصلی: مجموع‌بیانات مقام معظم رهبری در کتاب‌های «زن از دیدگاه مقام معظم رهبری (۱۳۸۴)» و بخش‌های نقل‌شده از کتاب «الگوی سوم» اثر بانکی‌پور (۱۳۸۱) که خود متکی به بیانات ایشان است. (با استناد به بیانات ایشان)