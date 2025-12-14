به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی دارا» معاون فرهنگی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران از انتشار فراخوان پنجمین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار»، خبرداد و از علاقه‌مندان دعوت کرد تا آثار خود را در قالب‌های مختلف رسانه‌ای با محوریت بررسی شخصیت‌های هویت‌آفرین مانند شهیدان میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی و نیز کنش‌های مردمی در دفاع مقدس ۱۲ روزه به این جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: پنجمین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» با انتشار فراخوان رسمی، از هنرمندان، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برای ارسال آثار در هفت بخش اصلی دعوت به عمل آورده است.

دارا گفت: بر اساس این فراخوان، بخش‌های اصلی این رخداد عبارتند از: روایت، تجربه‌نگاری، گزارش خبری، عکس، فیلم، پادکست، یادداشت و سرمقاله می باشد.

وی اضافه کرد: محورهای محتوایی این دوره در دو بخش اصلی، بررسی نقاط اشتراک سیره و شخصیت قهرمانان هویت‌آفرین استان‌های کشور مانند شهید میرزا کوچک جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و مبارزه با استعمار و استکبار و نیز نگاهی به کنش‌های مردمی انجام‌شده در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران در برابر رژیم غاصب صهیونیستی (بخش ویژه)، تعریف شده‌اند.

دارا تصریح کرد: در بخش ویژه این رویداد، به آثار برتر، «جایزه ملی فرشته» یادبود شهیده فرشته باقری، شهید رسانه‌ای دفاع مقدس ۱۲ روزه، اهدا خواهد شد.

وی، مهلت ارسال آثار برای شرکت در این رخداد را تا ۱۵ دی ماه اعلام کرد و ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۰۳۷۹۶۰۲۰۰ ارسال کنند.

دارا اظهار کرد: این رخداد با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و معرفی الگوهای هویت‌ساز مردمی، توسط دفتر مطالعات رسانه‌ای عصر روایت‌ها و با همکاری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

