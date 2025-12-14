به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش مجمع جهانی کسب‌وکار مسلمانان ۲۰۲۵ روز دوشنبه در انگلستان برگزار شد.

در این همایش مقام ها، مدیران تجاری و پژوهشگران برای بررسی استراتژی‌های اقتصادی بلندمدت جوامع مسلمان در سراسر جهان گرد هم آمدند.

داتو سری محمد اقبال راوتر، رئیس مجمع جهانی کسب‌وکار مسلمانان (Global Muslim Business Forum 2025)، در سخنرانی افتتاحیه این همایش که در انگلستان برگزار شد، بر این نکته تأکید کرد که همکاری در جامعه تجاری جهانی اسلام دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای تبدیل شدن به یک نیروی اقتصادی واقعی و قدرتمند در سطح جهان است.

این مجمع که با همکاری انستیتوی استراتژیک KSI، اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی (ICCD) و سازمان غیردولتی «گلوبال وان» (Global One) مستقر در بریتانیا برگزار شد، میزبان سیاست‌گذاران، رهبران تجاری و نوآوران جهان اسلام بود.

امت، بازیکنی حاشیه‌ای نیست

راوتر که ریاست انستیتوی استراتژیک KSI برای آسیا-پاسیفیک را نیز بر عهده دارد، با اشاره به جمعیت نزدیک به دو میلیارد نفری امت اسلامی و قدرت اقتصادی رو به رشد آن، اظهار داشت: «جامعه مسلمانان، امت، یک بازیگر حاشیه‌ای نیست، بلکه یک نیروی غالب است که می‌تواند به یک قدرت اقتصادی واقعی تبدیل شود.»

وی افزود: «از این رو، همکاری دیگر اختیاری نیست، بلکه اساسی است و ما در این فرآیند قرار داریم. ما باید پیوندهای اقتصادی عمیق‌تری بسازیم… با حرکت هماهنگ جهان اسلام، بازارها شکل می‌گیرند.»

حجم تریلیون دلاری اقتصاد حلال

رئیس مجمع جهانی کسب‌وکار مسلمانان با استناد به آمارها، ابعاد کلان اقتصادی این جامعه را برجسته ساخت:

مسلمانان با جمعیتی بالغ بر ۱.۹ میلیارد نفر، یکی از مهم‌ترین نیروهای جمعیتی و اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهند.

در سال ۲۰۲۲، حجم هزینه‌کرد مصرف‌کننده مسلمانان به ۲.۲۹ تریلیون دلار آمریکا رسید که بخش عمده‌ای از آن متمرکز بر رشد حوزه‌هایی چون غذای حلال، داروسازی، مد پوشیده (فشن محجبه)، گردشگری و رسانه بوده است.

اقبال راوتر در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد سازنده مالزی در تعامل سازنده با جامعه مسلمانان اشاره کرد. این همایش با هدف تفکر و اقدام هدفمند برای آینده جامعه جهانی مسلمانان برگزار شد.

..................

پایان پیام