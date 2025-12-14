به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «سیدغلامرضا امیری» معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه قدس گیلان امروز یکشنبه، 23 آذر 1404 در جمع خبرنگاران با اعلام خبر برگزاری همایش نماز سپاه قدس گیلان، گفت: دبیرخانه سومین همایش نماز سپاه قدس گیلان آمادگی دارد تا آثار علمی و هنری را در محورها و موضوعات مختلف نماز دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه علاقمندان میتواند در بخش علمی آثار تولیدی خود در زمینه مقاله و کتاب را به دبیرخانه این همایش تحویل دهند افزود: موضوع این بخش از همایش با عنوان نماز، هویت ساز، معنویت آفرین و بنیاد مقاومت است.
معاون روابط عمومی سپاه قدس گیلان از بخشهای هنری این همایش خبر داد و گفت: هنرمندان در بخش هنرهای تجسمی در رشتههای عکاسی، خوشنویسی، اینفوگرافی و طراحی پوستر، آثار مرتبط با نماز را برای شرکت در فراخوان همایش میتوانند ارائه دهند.
سرهنگ امیری افزود: در بخش هنرهای نمایشی، فیلم کوتاه، انیمیشن، موشن گرافی و کلیپ، در بخش هنرهای آوایی، سرود، تواشیح، تکخوانی و پادکست و در بخش ادبی، شعر، داستانک و یادداشت از رشتههای شرکت در این فراخوان است.
وی اعلام کرد: علاقمندان برای شرکت در این همایش میتوانند حداکثر تا دهم دی ماه 1404 آثار خود را به شماره 09055770383 در پیامرسان روبیکا ارسال کنند و یا آثار را به دفاتر روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان و نواحی بسیج تحویل دهند.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما