به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کریستوفر پل کلاهِسی، کشیش کاتولیک آفریقای جنوبی و پژوهشگر ارشد مؤسسه پاپی مطالعات عربی و اسلامی در رم، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها را الگویی جهانی برای همه انسان‌های باوجدان توصیف کرد.

او با اشاره به بحران صداقت در جهان معاصر گفت زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر پایه «یکپارچگی اخلاقی» استوار بود؛ فضیلتی که امروز به‌شدت کمیاب شده است.

کریستوفر کلاهِسی که کتاب «فاطمه، دختر محمد» را بر اساس منابع اولیه اهل تسنن و شیعیان نگاشته، تأکید می‌کند این شخصیت فراتر از مرزهای دینی، الهام‌بخش انسانیت است.

کتاب فاطمه دختر محمد(ص) به قلم کریستوفر پُل کلاهسی و کسب جایزه جهانی در سال ۱۳۹۹

جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹ به کریستوفر پُل کلاهسی مدافع حضرت زهرا سلام الله علیها رسید.

در بیست‌ و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، اسقف لئو بوکاردی، سفیر واتیکان در ایران برای دریافت جایزه کریستوفر پُل کلاهسی؛ پژوهشگر برتر این دوره از جایزه جهانی کتاب سال در خانه کتاب و ادبیات ایران حضور یافت.

کریستوفر پُل کلاهسی به خاطر نگارش دو کتاب با موضوع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها موفق به کسب این جایزه شده است.

این جایزه معتبرترین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران است، داوران آن سخت‌گیری زیادی دارند و سال ۹۹، آثار وی از بین ۲هزار عنوان،در بین ۵ اثر برگزیده انتخاب شد.

.

..........................

پایان پیام