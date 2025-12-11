به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در هفته‌های اخیر و با نزدیک شدن به جشن کریسمس، شبکه‌های اجتماعی در اروپا شاهد موج تازه‌ای از ادعاهای کذب و محتوای جعلی بوده که مسلمانان را به «مخالفت با کریسمس» یا «تهدید علیه بازارهای کریسمسی» متهم می‌کند. این گزارش که توسط «ماریو پرِز» از پایگاه اسپانیایی VerificaRTVE منتشر شده، نشان می‌دهد چگونه گروه‌های افراطی با سوءاستفاده از ویدئوهای قدیمی، هوش مصنوعی و روایت‌های تحریف‌شده، در جهت تشدید اسلام‌هراسی و ایجاد شکاف اجتماعی در قاره اروپا فعالیت می‌کنند.

کارشناسانی چون «بَرات گانش» (Bharath Ganesh)، پژوهشگر دانشگاه آمستردام، می‌گویند این جریان سازمان‌یافته تلاش دارد مسلمانان را «دشمن فرهنگ اروپایی» معرفی کند، به‌ویژه با طرح این ادعا که مسلمانان «از کریسمس رنجیده خاطر می‌شوند» یا «می‌خواهند سنت‌های مسیحی را ممنوع کنند». گانش توضیح می‌دهد که این روایت‌های دروغین سال‌هاست در کشورهای انگلیسی‌زبان، فرانسه، بلژیک و آلمان بازتولید می‌شود و اغلب بر پایه تصاویر ساختگی یا ویدئوهای بی‌ربط شکل گرفته است.

گزارش VerificaRTVE نمونه‌های متعدد از این تحریف‌ها ارائه می‌دهد، از جمله تصویری قدیمی که در آن یک فرد لباس بابانوئل به‌دلیل نقض مقررات کرونا در سال ۲۰۲۰ بازداشت شده بود اما در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان «بازداشت بابانوئل به‌دلیل اعتراض مسلمانان» بازنشر شده است. همچنین ویدئویی که تظاهرات مسالمت‌آمیز سوری‌ها در شهر «اشتوتگارت» (Stuttgart) آلمان را نشان می‌دهد، به‌دروغ به «حمله اسلام‌گرایان به بازار کریسمس» نسبت داده شد.

«هشام اولاد محمد» از کمیسیون اسلامی اسپانیا نیز در گفتگو با این رسانه تأکید می‌کند که جریان‌های راست‌افراطی با تمرکز بر بازارهای کریسمسی آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، تلاش می‌کنند همه مسلمانان را «تهدید امنیتی» جلوه دهند؛ درحالی‌که داده‌های واقعی نشان می‌دهد بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده نه‌تنها فاقد اعتبار است، بلکه بخش زیادی از تصاویر منتشرشده با هوش مصنوعی ساخته شده‌اند.

از سوی دیگر، ویدئویی که در شهر «بروکسل» (Brussels) پایتخت بلژیک ضبط شده و به‌عنوان «تظاهرات اسلام‌گرایان علیه کریسمس» بازنشر شده بود، در حقیقت تجمع گروه «احرار فلسطین» در حمایت از مردم فلسطین و علیه اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی بوده است. کارشناسان رسانه‌ای تأکید می‌کنند که اسلام‌هراسی به ابزاری برای انحراف افکار عمومی و سرپوش‌گذاشتن بر بحران‌های سیاسی و اخلاقی غرب تبدیل شده است.

کارشناسان ضدنژادپرستی در اروپا، از جمله «میکل ماسکیاران» از سازمان SOS Racismo، هشدار می‌دهند که این روایت‌های ساختگی هم‌راستا با نظریه‌های توطئه، مانند «جایگزینی بزرگ»، عمل می‌کنند و به‌طور عمدی «دوگانه ما و آن‌ها» را تقویت کرده و بستر نفرت، خشونت و حملات بیشتر علیه مسلمانان را فراهم می‌سازند. به‌گفته این متخصصان، بازیگران افراطی و حتی برخی شبکه‌های خارجی از این فضا برای بی‌ثبات‌سازی اجتماعی و تقویت گفتمان‌های ضداسلامی بهره می‌برند.

گزارش «ماریو پرز» در پایان تأکید می‌کند که موج کنونی اسلام‌هراسی در اروپا حاصل ترکیبی از فعالیت گروه‌های راست‌افراطی، شبکه‌های هماهنگ ضددینی و رسانه‌های متمایل به هژمونی غربی است که با انتشار محتوای جعلی تلاش می‌کنند همزیستی اجتماعی را تخریب کرده و اقلیت مسلمان را هدف حملات فرهنگی و رسانه‌ای قرار دهند.

