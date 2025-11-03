به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات آلمانی اعلام کردند که یک جوان ۲۲ ساله سوری در شهر برلین به ظن برنامه‌ریزی برای حمله‌ای با انگیزه‌های افراط‌گرایانه بازداشت شده است.

فرد مظنون در منطقه "نوی‌کولن" برلین دستگیر شد. به گفته سخنگوی دادستانی برلین، وی مظنون به آماده‌سازی "حمله‌ای با انگیزه جهادگرایانه" است.

«الکساندر دوبرینت» وزیر کشور آلمان، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این بازداشت بار دیگر نشان می‌دهد که تهدید تروریستی در آلمان همچنان در سطح بالایی قرار دارد.»

وی افزود که فعالیت‌های این جوان سوری که از سال ۲۰۲۳ در آلمان اقامت داشته، به موقع شناسایی شده و نشان می‌دهد که وی در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌ای بوده است. وزیر کشور از نیروهای امنیتی بابت هوشیاری و اقدام به‌موقع‌شان قدردانی کرد.

مظنون عصر یکشنبه پس از حضور در دادگاه، به بازداشت موقت محکوم شد. طبق بیانیه مشترک پلیس برلین و دادستانی، وی متهم به "آماده‌سازی اقدام خشونت‌آمیز جدی علیه امنیت کشور" و همچنین "انتشار تبلیغات برای سازمان‌های غیرقانونی و تروریستی" است.

بر اساس این بیانیه، مظنون قصد داشته با استفاده از مواد منفجره یا آتش‌زای دست‌ساز، حمله‌ای انجام دهد که با ایدئولوژی گروه داعش هم‌خوانی دارد. در جریان بازرسی از سه محل در مناطق نوی‌کولن و کوپِنیک، مواد قابل استفاده در ساخت چنین دستگاه‌هایی و تجهیزات الکترونیکی کشف و ضبط شد.

همچنین وی به انتشار "سرودهای جنگی" در یکی از شبکه‌های اجتماعی متهم شده است؛ سرودهایی که گروه داعش برای تحریک و جذب نیروهای خود استفاده می‌کند.

آلمان در ماه‌های اخیر شاهد چندین حمله با سلاح سرد و حملاتی با انگیزه‌های افراط‌گرایانه یا راست‌گرایانه بوده است. شهر برلین همچنان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد، به‌ویژه پس از حمله تروریستی سال ۲۰۱۶ به بازار کریسمس که در آن ۱۲ نفر جان باختند.

