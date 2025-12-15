۳۷ نفر در مراکش بر اثر سیل جان باختند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از تلویزیون دولتی مراکش «2M» امروز، سی و هفت نفر دیروز در منطقه صافی مراکش در اثر سیل ناگهانی ناشی از بارانهای شدید که به بسیاری از خانهها و مغازهها نفوذ کرد، جان باختند که بالاترین تعداد مرگ و میر ناشی از چنین شرایط آب و هوایی در مراکش در یک دهه گذشته است.
این ایستگاه تلویزیونی گزارش داد که مقامات محلی اعلام کردند ۱۴ نفر به دلیل جراحات وارده ناشی از سیل تحت درمان پزشکی قرار گرفتهاند.
خبرگزاری مراکش همچنین به نقل از مقامات محلی گزارش داد که این شهر ساحلی در اقیانوس اطلس، در ۳۳۰ کیلومتری جنوب رباط، پایتخت، دچار رعد و برق شدیدی شد که باعث جاری شدن سیل ناگهانی و استثنایی در کمتر از یک ساعت شد. این سیل همچنین ۳۲ نفر را زخمی کرد که اکثر آنها پس از مداوا از بیمارستان مرخص شدند.
مقامات در بیانیهای اعلام کردند که بسیج فشرده برای ادامه عملیات جستجو، نجات و جستجوی مفقودین احتمالی و انجام اقدامات لازم برای ایمنسازی مناطق آسیبدیده و ارائه پشتیبانی و کمک به جمعیت آسیبدیده از این وضعیت استثنایی ادامه دارد.
محلههای قدیمی شهر خسارات گستردهای متحمل شدند، آب حداقل ۷۰ خانه و مغازه را فرا گرفت، ده خودرو را با خود برد و باعث ریزش بخشی از جاده شد که منجر به ترافیک سنگین در چندین منطقه گردید.
اداره کل هواشناسی روز شنبه نسبت به بارش شدید باران و برف در ارتفاعات هشدار داده بود و انتظار داشت که این اختلالات اقلیمی تا سهشنبه در چندین منطقه کشور ادامه یابد.
اگرچه مراکش هفت سال است که با خشکسالی شدید روبروست، اما همچنان در معرض سیلهای ویرانگر قرار دارد. در نوامبر ۲۰۱۴، سیل بیش از ۳۰ نفر را در جنوب این کشور کشت و در سپتامبر همان سال، ۱۸ نفر در سیل جنوب جان باختند.
بدترین فاجعه در سال ۱۹۹۵ رخ داد که صدها نفر در سیل دره اوریکا در جنوب مراکش جان باختند.
