نباید فریب سند امنیت ملی آمریکا را خورد 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی ایمانی‌پور در پستی در شبکه ایکس نوشت:

"محتوای ادعایی سند راهبردی ۲۰۲۶ آمریکا را نباید به معنای انصراف این کشور از مداخلات منطقه ای در غرب آسیا دانست. این ادعای غیر باور پذیر، می تواند به معنای تمرکز بیشتر آمریکا بر مداخله نرم بجای مداخله سخت باشد که اگر سهل انگارانه با آن برخورد شود، تبعات سختی برای امنیت منطقه و نظام بین الملل در بر خواهد داشت."

لازم به ذکر است که انتشار سند امنیت ملی دولت ترامپ در سال ۲۰۲۶ میلادی مولد بحثهای گوناگونی در حوزه امنیت بین الملل و سیاست خارجی کشورها بوده و تحلیلهای گوناگونی از آن ارائه شده است.

