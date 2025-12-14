به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله حاج سید جواد گلپایگانی، فرزند مرجع فقید، در جریان نشست خبری ستاد بزرگداشت آیتالله العظمی گلپایگانی (ره)، در پاسخ به سؤالی درباره شخصیت و اقدامات پدر، بیان کرد که پاسخ به این سؤال مستلزم بیان مطالب فراوانی است، اما به صورت مختصر به آن میپردازد.
وی خاطرنشان کرد که آیتالله العظمی گلپایگانی در دو سالگی والده و در ده سالگی پدر خود را از دست داد؛ در نتیجه وی پرورش یافتهای بود که از ده سالگی به بعد نه پدر داشت و نه مادر. تولد وی در «روستای گوگد» گلپایگان بود و ادامه زندگی و تربیت وی با خواهرانش صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار ابنا، سید جواد گلپایگانی گفت: مرجع فقید تحصیلات خود را در مکتبخانههای گلپایگان آغاز کرد و پس از آن، برای تحصیل علوم قدیم به شهر گلپایگان (که حدود شش کیلومتر با روستای گوگد فاصله دارد) میرفت، زیرا اساتید در آنجا حضور داشتند. پس از آن، وی به دلیل تشکیل حوزه علمیه در عراق توسط آیتالله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی، ناگزیر شد برای تحصیل به عراق برود. وی سالها در عراق ماند و به یکی از شاگردان مقرب آیتالله حائری تبدیل شد. زمانی که آیتالله حائری به قم آمد، نامهای مفصل و محترمانه برای وی نوشت و دعوت به حضور در قم کرد. آیتالله العظمی گلپایگانی پس از استخارهای مساعد، به قم آمد و کمکم به یکی از اساتید حوزه تبدیل شد و مورد عنایت آیتالله حائری قرار گرفت.
حمایت غیبی از حوزه علمیه قم
فرزند مرجع فقید به نقل از پدرش، روایتی از عنایت حضرت بقیة الله الاعظم (عج) به حوزه علمیه قم را بیان کرد: آیتالله حائری نزد وی ابراز نگرانی کرده بود که به دلیل وضعیت نامناسب مالی، اداره حوزه در قم دشوار خواهد بود. مرجع فقید پس از این، شب به حضرت ولیعصر (عج) متوسل شد و در عالم خواب دید که قطعهای نوشته شده در برابر وی آمد. نوشته در این عبارت بود: «به شیخ عبدالکریم بگویید نگران نباشد؛ به برکت دعاهای (یا گریههای) امام زمان (عج)، وجوه به قم سرازیر شد». وی این خواب را برای آیتالله حائری تعریف کرد و پس از یکی دو روز، آیتالله حائری تأیید کرد که خواب محقق شده و وجوهات رسیده است.
آیتالله حاج سید جواد گلپایگانی همچنین اشاره کرد که مرجع فقید و آیتالله حائری هر دو در زمان پهلوی بودند. مرجع فقید خواب دیگری دیده بود که نشان میداد آیتالله حائری قصد معارضه با پهلوی را ندارد؛ زیرا اعتقاد داشت معارضه همه چیز را از بین میبرد.
استمرار خدمات پس از رحلت
آیتالله حاج سید جواد گلپایگانی در خصوص اقدامات پس از رحلت مرجع فقید اظهار داشت: با توفیق الهی، منویات وی تا حدودی ادامه یافته است.
مدرسه و کتابخانه
مدرسهای که اکنون محل برگزاری نشست است، به نحو احسن در تأسیس و ادامه فعالیتها و برگزاری کلاسها نگهداری شده است. در حال حاضر، بهترین کلاسها در آنجا تشکیل میشود و تعداد درسهای روزانه در کلاسهای متعدد به ۳۴۰ تا ۳۵۰ درس میرسد. کتابخانه نیز به نحو احسن توسعه یافته و اکنون کتب خطی، کتب سنگی و کتب نفیس در آن جمعآوری شده و به مراجعین خدماترسانی میشود. وی به آمار مراجعهکنندگان مدرسه اشاره کرد و گفت: قبلاً که رفت و آمد آسان بود، تعداد طلاب مراجعهکننده ۱۱ هزار نفر در روز بود، اما پس از تغییر وضعیت مسیر و کاهش وسیله نقلیه، اکنون این آمار به حدود ۵۰۰ نفر در روز کاهش یافته است.
بیمارستان و دغدغههای موجود
فرزند مرجع فقید درباره بیمارستانها توضیح داد که یک بیمارستان مجهز در زادگاه وی (گوگد گلپایگان) پس از فوت وی تأسیس شده است. وی درباره بیمارستان قم اظهار داشت که مرجع فقید آن را به دلیل نارضایتی از عدم رعایت حجاب و مسائل دیگر در بیمارستانهای زمان پهلوی (به خصوص پس از تجربه بستری شدن خود در بیمارستان فیروزآبادی تهران) بیمارستان قم را تأسیس کرد تا خدمه تحت اختیار خودشان باشند. اما وی با ابراز تأسف اعلام کرد که این بیمارستان متأسفانه اکنون در اختیار بیت مرجع فقید نیست و بسیاری از مردم میآیند و شکایت میکنند که از نظر وجوه، اجحاف زیادی در حق مراجعین میشود.
