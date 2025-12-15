به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نشست خبری نخستین جایزه جهانی امام خمینی(ره) که روز دوشنبه در سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد، با تشریح روند شکل‌گیری، اهداف و جزئیات این رویداد بین‌المللی گفت: جایزه جهانی امام خمینی(ره) یک جایزه صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه تلاشی هدفمند برای زنده نگه داشتن «مکتب امام» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری ایشان در مواجهه با مسائل و چالش‌های جهان معاصر است.

وی با اشاره به زمان برگزاری آیین اختتامیه این جایزه اظهار داشت: در تعیین زمان برگزاری، گزینه‌های مختلفی از جمله ایام دهه فجر و برخی مناسبت‌های فرهنگی دیگر بررسی شد، اما در نهایت با توجه به مصوبه اولیه جایزه در سال ۱۳۹۲ و همچنین اصلاح اساسنامه پس از گذشت حدود یک دهه، تصمیم گرفته شد آیین نهایی در روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه برگزار شود.

ایمانی‌پور با بیان اینکه اساسنامه جایزه پس از ۱۰ سال مورد بازنگری و ارتقا قرار گرفت، افزود: بر اساس این اصلاحات، سطح برگزاری جایزه ارتقا یافت، ترکیب شورای سیاست‌گذاری ماهیتی بین‌المللی پیدا کرد و محورهای علمی جایزه نیز دقیق‌تر و منسجم‌تر تعریف شد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: محور اصلی جایزه، معرفی «منظومه فکری امام خمینی(ره)» است؛ چراکه امام شخصیتی تک‌بعدی نیست و اندیشه ایشان مجموعه‌ای منسجم از مبانی معرفتی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را در بر می‌گیرد. بر همین اساس، ۱۰ محور برای جایزه جهانی امام خمینی(ره) تعریف شد که شامل عرفان و معنویت‌گرایی توحیدی، عدالت و دفاع از کرامت انسانی، گفتمان تمدن نوین اسلامی، تقریب مذاهب اسلامی و تعامل با ادیان، خدمت به مستضعفان، استکبارستیزی و مبارزه با صهیونیسم، صلح عادلانه، سبک زندگی دین‌پایه و ارتقای جایگاه زن و گفتمان خانواده‌محور است.

وی ادامه داد: برای هر یک از این محورها، کارگروه‌ها و کمیته‌های علمی تخصصی تشکیل شد و فرآیند گردآوری آثار از دو مسیر انجام گرفت؛ نخست، مسیر خوداظهاری از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده و دوم، شناسایی مستقیم افراد و آثار توسط نمایندگان فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و نخبگان فعال در عرصه بین‌الملل.

ایمانی‌پور با اشاره به نتایج نهایی داوری‌ها گفت: در این دوره، یک برگزیده اصلی معرفی می‌شود و در کنار آن، ۱۷ شخصیت از کشورهای مختلف به عنوان «شایستگان تقدیر» انتخاب شده‌اند که در مجموع ۱۹ نفر در آیین اختتامیه مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. همچنین مهمانانی از ۱۸ کشور در این رویداد حضور دارند که شامل اعضای شورای سیاست‌گذاری و برگزیدگان جایزه هستند.

وی درباره ترکیب شورای سیاست‌گذاری جایزه توضیح داد: رئیس شورای سیاست‌گذاری این جایزه، رئیس‌جمهور است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این شورا حضور دارند. کمیته‌های علمی تخصصی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در بررسی آثار و انتخاب افراد ایفا کرده‌اند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مأموریت اصلی این جایزه را احیای اندیشه امام خمینی(ره) در سطح جهانی دانست و خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده‌اند که امام خمینی(ره) همچنان برای جهان امروز حرف دارد و مکتب ایشان مکتبی پویا، زنده و کارآمد است که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسائل پیچیده دنیای معاصر باشد. این جایزه دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده است.

ایمانی‌پور از پیش‌بینی برنامه‌های متنوع فرهنگی و علمی برای مهمانان خارجی خبر داد و افزود: حضور در نشست‌های علمی تهران و مشهد با موضوعاتی چون «الهیات مقاومت» و «جهان عاری از خشونت»، بازدید از مرقد مطهر حضرت امام(ره)، بیت تاریخی ایشان و دیدار با خانواده امام خمینی(ره) از جمله برنامه‌های این سفر است تا مهمانان تصویری جامع از اندیشه و سیره امام راحل به دست آورند.

وی همچنین از آماده‌سازی چهار عنوان کتاب خبر داد و گفت: کتاب نخست شامل گزارش و مجموعه مقالات ۱۱ پیش‌نشست علمی داخلی است که در دانشگاه‌های مختلف کشور از سیستان و بلوچستان تا خوزستان، مازندران و غرب کشور برگزار شد. کتاب دوم گزیده آثار رسیده به دبیرخانه جایزه است، کتاب سوم به چکیده پایان‌نامه‌های دکتری مرتبط با امام خمینی(ره) اختصاص دارد که حجمی بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ صفحه دارد و کتاب چهارم نیز با عنوان «امام خمینی(ره) از منظر نخبگان» منتشر خواهد شد. این آثار هم‌زمان با آیین اختتامیه رونمایی می‌شوند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: علاوه بر این، ۶ ویژه‌نامه به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، اسپانیایی، روسی و اردو برای معرفی جایزه و اندیشه امام خمینی(ره) تهیه و منتشر شده است.

ایمانی‌پور در پایان با اشاره به مظلومیت امام خمینی(ره) در حوزه مطالعات علمی بین‌المللی تأکید کرد: با وجود جایگاه بی‌بدیل امام در تحولات فکری و سیاسی جهان معاصر، هنوز تولیدات علمی درخور شأن ایشان نیست. برگزاری این جایزه و تداوم آن به‌صورت دوسالانه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از نخبگان بین‌المللی و اجتماعی‌سازی هرچه بیشتر گفتمان امام خمینی(ره) در جهان باشد.

