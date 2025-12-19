  1. صفحه اصلی
۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰
کد مطلب: 1763552
منبع: خبرگزاری فارس
شهادت و جراحت ۱۵۰۰ نفر در غزه از زمان اعلام آتش‌بس

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان حصول توافق آتش‌بس در حدود دو ماه پیش تاکنون، ۳۹۵نفر در غزه به شهادت رسیده و بیش از ۱۰۸۸ نفر مجروح شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه امروز پنجشنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه تداوم حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی یک نفر شهید و ۱۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه افزود که از زمان امضای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵(۱۷ مهر ۱۴۰۴) ۳۹۵ شهروند فلسطینی در غزه به شهادت رسیده و بیش از ۱۰۸۸ نفر زخمی شده‌اند به علاوه ۶۳۴ جسد از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه تصریح کرد که با تداوم تجاوزات از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی آمار شهدا به ۷۰۶۶۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۱۱۱۶۵ نفر افزایش یافته است.

در همین ارتباط، در حادثه غمبار دیگری، «سعید عابدین»، نوزاد یک ماهه بر اثر سرمای شدید در بحبوحه تداوم محاصره غزه جان باخت تا مجموع مرگ‌ومیر ناشی از موج سرما به ۱۳ نفر برسد.

