بازداشت یک اسرائیلی به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات اسرائیل اعلام کردند که یک شهروند این رژیم را به اتهام ارتباط با عناصر اطلاعاتی ایران و اجرای مأموریتهای جمعآوری اطلاعات برای آنها دستگیر کردهاند.
پلیس اسرائیل در بیانیهای توضیح داد که این مظنون ۲۳ ساله که در یکی از هتلهای دریای مرده کار میکرد، در چارچوب فعالیت مشترک با سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) و پلیس اسرائیل بازداشت شد. تحقیقات اولیه نشان میدهد که وی طی مدت زمان مشخصی با شهروندان ایرانی در ارتباط بوده و مأموریتهای جمعآوری اطلاعات و تصویربرداری در داخل هتل و اطراف آن را تحت هدایت آنها انجام داده است. تحقیقات هنوز ادامه دارد و پلیس نام او را منتشر نکرده است.
طبق بیانیه، اتهامات این فرد شامل انجام فعالیتهای امنیتی به دستور ایران از جمله تصویربرداری از پایگاههای نظامی و مکانهای عمومی در اسرائیل در ازای دریافت وجه به صورت ارز دیجیتال است.
این دستگیری مشابه اقداماتی است که پیش از این نیز در اسرائیل رخ داده بود. در دسامبر گذشته دو اسرائیلی دیگر به اتهام همکاری با سازمانهای اطلاعاتی ایران و اجرای مأموریتهای امنیتی در ازای ارز دیجیتال متهم شدند.
مقامات اسرائیل میگویند که ایرانیها اغلب از طریق شبکههای اجتماعی با اسرائیلیها تماس میگیرند تا مأموریتها را انجام دهند و پول را به صورت دیجیتال پرداخت میکنند.
