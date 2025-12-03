به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهردار شهر بات یام در اسرائیل، در اقدامی کمسابقه، به ساکنان هشدار داد که با سرویسهای اطلاعاتی ایران تماس نگیرند و مراقب تلاشهای این کشور برای استخدام آنها به عنوان جاسوس باشند. این هشدار در پی دریافت اطلاعات امنیتی مبنی بر نفوذ عناصر متخاصم به این شهر صورت گرفته است.
زفیکا بروت، شهردار بات یام، روز سهشنبه در یک پیام ویدیویی که در اسرائیل منتشر شد، اعلام کرد که سازمانهای امنیتی به او اطلاع دادهاند که برخی از ساکنان شهر «ارتباطاتی با عناصر متخاصم» دارند. او از هر فردی که مظنون به همکاری است خواست پیش از آنکه دیر شود، با مقامات تماس بگیرد.
بروت با تأکید بر جدیت موضوع، اظهار داشت: «ایرانیها به بات یام رسیدهاند و این شوخی نیست.» وی افزود که «تلاشهای فشردهای از سوی مأموران ایرانی برای استخدام ساکنان در جریان است.»
شهردار بات یام اشاره کرد که اخیراً در رسانهها اخباری مبنی بر تمایل «دانشجویان و بازنشستگان» برای کسب درآمد آسان (اشاره به جاسوسی در ازای پول) منتشر شده است.
او ضمن برشمردن این اقدامات به عنوان «جرایم بسیار خطرناک»، هشدار داد: «کسی که با ایرانیها همکاری کند، نه تنها امنیت اسرائیل، بلکه آینده خود را نیز به خطر میاندازد.»
بروت خطاب به ساکنان گفت: «اگر شما، خویشاوندان یا دوستانتان به یکی از این درخواستها پاسخ دادهاید، و شاید حتی وظایف مختلفی را انجام دادهاید، منتظر نمانید تا درب خانه شما را بزنند.» شهردار تأکید کرد: «شاید هنوز برای تماس با ما دیر نشده باشد و بتوانیم سعی کنیم موضوع را مدیریت کنیم.»
این هشدار در حالی صادر میشود که دولت اسرائیل در ماههای اخیر از دستگیری چندین نفر به اتهام جاسوسی برای ایران در ازای دریافت پول و انجام مأموریتهایی مانند عکاسی از سایتهای غیرنظامی و نظامی خبر داده بود.
