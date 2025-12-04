به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از زمان پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، موج بازداشت‌هایی که شهرک‌نشینان اسرائیلی را هدف قرار می‌دهد شدت گرفته است؛ بازداشت‌هایی که با اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران و انجام فعالیت‌هایی که امنیت داخلی اسرائیل را تهدید می‌کند، صورت می‌گیرد.

در پی گسترش این پدیده، «آوی اشکنازی» خبرنگار امور نظامی روزنامه «معاریف»، فاش کرد که دستگاه امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت/شاباک) تصمیم گرفته کمپین آگاهی‌بخشی ویژه‌ای را در میان جوانان در مراکز آموزشی آغاز کند تا آنان را از پذیرش پیشنهادهای مالی ایران برای همکاری اطلاعاتی بازدارد.

اشکنازی افزود که شاباک، چند تن از رؤسای شوراهای محلی را نیز برای مشارکت در این کارزار بسیج کرده است؛ از جمله شهردار شهر «بات یام» که به‌طور علنی از ساکنان خواسته هرگونه همکاری با اطلاعات ایران را متوقف کنند؛ اقدامی مشابه کاری که پیش‌تر شهردار مودیعین انجام داده بود.

در همین زمینه، رادیوی «۱۰۳ اف‌اِم» اسرائیل گزارش داد که شاباک طی هفته‌های اخیر شیوه جدیدی را که ایرانی‌ها برای جذب نیرو به کار گرفته‌اند شناسایی کرده است؛ شیوه‌ای که تنها محدود به شهر بات یام نیست و شهرهای دیگری را نیز دربر می‌گیرد.

به گفته این منبع، پیام‌هایی که از سوی طرف ایرانی ارسال می‌شود اکنون تمام اقشار جامعه اسرائیل را هدف قرار می‌دهد.

لازم به ذکر است که شاباک تاکنون اعلام کرده ۳۴ اسرائیلی را که برای ایران فعالیت می‌کردند شناسایی کرده و حدود ۵۰ نفر نیز به اتهام ارتباط با شبکه‌های جاسوسی ایران مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸