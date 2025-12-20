هتک حرمت قرآن، نشانه شکست فرهنگی غرب و ناتوانی در مواجهه صحیح با اسلام است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد شد، اقدام یکی از نامزدهای کنگره آمریکا در هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم را به شدت محکوم کرد و آن را دلیلی بر "شکست فرهنگی و تمدنی غرب" و ناتوانی در مواجهه صحیح با اسلام دانست.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم رعایت موازین اسلامی در جشن‌های پایان سال تأکید کرد و تصریح کرد که فتواهای علما تأیید می‌کند که جشن‌هایی که چیزی غیر از اسلام را ترویج می‌کنند، حرام هستند و در عین حال ما این اعیاد را به مسیحیان تبریک می‌گوییم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قپانچی در ابتدای خطبه، با محکومیت صریح اقدام نامزد آمریکایی، این عمل را یک تلاش خبیثانه برای سوءاستفاده از اختلافات قومی و مصداق "ترویج نفرت دینی" خواند که به هیچ عنوان در چارچوب آزادی بیان نمی‌گنجد.

وی این اقدام را توهینی به جامعه متنوع آمریکا و نقض مقدسات پیروان ادیان آسمانی، از جمله مسیحیت و یهودیت، دانست و نسبت به پیامدهای احتمالی آن در تحریک عملیات‌های انتقامی هشدار داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قپانچی همچنین پایان ماموریت سازمان ملل در عراق را نشان دهنده امنیت و ثبات سیاسی دانست و تأکید کرد که عراق وارد مرحله جدیدی شده است که در آن درگیری‌های داخلی و فرقه‌ای و همچنین تلاش‌ها برای سرنگونی نظام، تجزیه عراق و خنثی کردن تجربه سیاسی جدید پایان یافته است.

امام جمعه نجف اشرف حمله به یک محفل یهودی در استرالیا که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شد را عملی محکوم توصیف کرد و از موضع شجاعانه احمد الاحمد، جوان مسلمانی که با شجاعت به یکی از مهاجمان حمله و او را بازداشت کرد، ابراز افتخار نمود.

وی این اقدام را نمادی از اخلاق اسلامی در برابر اخلاق سرکوب و ستم دانست که مورد تمجید نخست وزیر استرالیا نیز قرار گرفت.

خطیب جمعه نجف اشرف در بخش دیگری از خطبه‌ها به مناسبت سالگرد شهادت شهید محراب آیت‌الله سید محمد باقر حکیم (ره)، ایشان را شخصیتی علمی برجسته از بطن حوزه علمیه توصیف کرد که رهبری مقاومت علیه حزب بعث را بر عهده داشت.

وی تأکید کرد که شهید آیت‌الله حکیم به پذیرش تمامی اقشار، تعامل با جامعه جهانی برای نجات عراق، و شعار "آزادی، عدالت و استقلال" اعتقاد داشت و همواره از تمام گروه‌های مخالف عراقی، فارغ از گرایش‌های فکری، به استقلال عراق و حکومت مردم آن بدون دخالت بیگانگان دعوت می‌کرد.

...................

پایان پیام