آیتالله حافظ سید ریاض حسین نجفی رئیس وفاق مدارس شیعه پاکستان گفت: متأسفانه بسیاری از آثار علمی و قلمی علما حفظ و ثبت نشده است و این مسئله خسارتی بزرگ برای جهان علم و اندیشه محسوب میشود.
وی با اشاره به مسئولیتهای اساسی علما تأکید کرد: برای یک عالم دینی سه امر بسیار ضروری است؛ نخست، نگارش و تولید آثار علمی، دوم، انجام وظیفه تدریس و آموزش، و سوم، مشارکت عملی در امور عامالمنفعه و خدمات اجتماعی.
این شخصیت دینی پاکستان افزود: عالم دین باید همواره در مسیر طلب علم حرکت کند و پس از خود آثار علمی ماندگار بهجا بگذارد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به قرآن کریم گفت: وصیت پیامبر اسلام(ص) کتاب خداست که تفسیر آن توسط اهلبیت(ع) تبیین شده، اما متأسفانه در میان مسلمانان آنگونه که شایسته است به فهم قرآن توجه نمیشود.
آیتالله نجفی همچنین خاطرنشان کرد: در کنار فقه و اصول، باید تجوید و ترجمه قرآن نیز در برنامههای درسی حوزههای علمیه گنجانده شود و در این زمینه پیامهایی به محضر رهبر معظم انقلاب و آیتالله اعرافی ارسال شده است.
وی در پایان گفت: دستکم باید به کودکان آموزش داده شود که نماز، ترجمه نماز و قرآن را همراه با ترجمه بهدرستی فراگیرند و مراکز دینی هر منطقه به دارالقرآن تبدیل شود. اگر تلاشهای هرچند کوچک اما منظم و هدفمند انجام گیرد، میتوان به نتایج بزرگ و ماندگار دست یافت.
