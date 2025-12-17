هرچه به زائران امام حسین(ع) خدمت کنیم، باز هم کم است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ محمدباقر قبانچی، مدیر مدرسه علمیه «جامعه المهدی» در نجف اشرف، در حاشیه پنجمین کنگره بینالمللی فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه و فضای مجازی اربعین حسینی، به تشریح فعالیتهای این حوزه علمیه در ایام اربعین پرداخت.
وی با اشاره به اینکه این حوزه علمیه تحت اشراف آیتالله صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، فعالیت میکند، گفت: هر ساله در ایام اربعین حسینی، از ابتدای سفر زائران تا ۲۸ صفر همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، توفیق خدمترسانی به زائران امام حسین(ع) و پیامبر اکرم(ص) را داریم.
قبانچی افزود: خدمات این حوزه شامل اسکان، اطعام و ارائه همه امکانات مورد نیاز زائران است و روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر از زائران در این مدرسه علمیه پذیرایی میشوند. تمامی نیروها در این ایام بهصورت کامل در خدمت زائران هستند.
مدیر مدرسه علمیه جامعهالعمام المهدی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی انجامشده اظهار داشت: در کنار خدمات رفاهی، برنامههای فرهنگی نیز برگزار میکنیم و تلاش داریم از خطبای برجسته ایرانی از جمله حججاسلام پناهیان و شجاعی برای تبیین معارف حسینی دعوت کنیم. همچنین با دو موکب ایرانی در زمینه فعالیتهای فرهنگی و خدمترسانی به زائران همکاری داریم.
وی در ادامه به بیان خاطرهای معنوی و ماندگار از سالهای خدمت خود پرداخت و گفت: یک روز بعد از ظهر زیارت اربعین، خواب عجیبی دیدم. در این خواب، حضرت جبرئیل(ع) پس از اربعین و در فاصله میان اربعین امام حسین(ع) تا ۲۸ صفر، به حوزه علمیه ما تشریف آورده بودند. هرچند ایشان را بهصورت مستقیم ندیدم، اما حضورشان را درک کردم و ایشان با یکی از خادمان امام حسین(ع) که در مجموعه ما فعالیت میکند، دیدار داشتند.
قبانچی ادامه داد: وقتی از آن خادم پرسیدم حضرت جبرئیل(ع) چه پیامی داشتند، گفت که ایشان به زبان عربی تأکید کردند: به زائران برسید و مراقب زائران باشید. این در حالی است که با وجود همه خدماتی که ارائه میدهیم، چنین تأکیدی نشان میدهد هر میزان خدمت به زائران امام حسین(ع) اندک است.
وی با تفسیر این خواب افزود: امام حسین(ع) تمام وجود خود را در راه خدا و اسلام تقدیم کرد و ما نیز هرچه در مسیر خدمت به زائران ایشان تقدیم کنیم، باز هم کم است. این پیام همواره برای من یادآور اهمیت و عظمت خدمت به زائران حسینی است.
مدیر حوزه علمیه جامعهالعمام المهدی در پایان خاطرنشان کرد: این خاطره را برای زائران بازگو میکنم و میبینم که تأثیر معنوی عمیقی بر آنان میگذارد و موجب توجه بیشتر به فلسفه خدمت در مسیر اربعین میشود.
......
پایان پیام/۲۱۸
نظر شما