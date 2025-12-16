به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله محمد اسحاق فیاض از علمای سرشناس افغانستان در دیدار با آیتالله صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه کشور افغانستان، و جمعی از علما و طلاب در شهر نجف عراق، بر ضرورت پرهیز از اختلافات حزبی و منطقهای در میان جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه طلاب و علما، اظهار داشت که طرح اختلاف بر اساس منطقه، حزب یا گرایشهای مشابه، آفتی بزرگ برای جامعه است و با وحدت اسلامی سازگار نیست.
در این دیدار، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان نیز با قدردانی از حمایتهای مرجعیت، بر نقش علما در خدمت به جامعه، حفظ استقلال مدارس علمیه و تقویت جایگاه علمی طلاب تأکید کرد.
