به گزارش خبرگزاری بین المللی اهلالبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در هند از یورش گروهی از اعضای سازمان افراطی «بجرنگ دال» به یک مغازه گوشتفروشی متعلق به مسلمانان در ایالت مهاراشترا خبر دادند. این حادثه روز جمعه ۱۷ اکتبر در شهر اکولای این ایالت رخ داد. شاهدان عینی گفتند که مهاجمان با سر دادن شعارهای ضد اسلامی وارد مغازه شده و صاحب آن را به فروش گوشت گاو متهم کردند.
لازم به ذکر است گروههای تندرو هندو، مانند بجرنگ دال که قداست ویژهای برای گاو قائلند، از این موضوع برای تحریک احساسات دینی استفاده میکنند و به بهانهی «دفاع از گاوها» به مغازهها یا مسلمانان حمله میکنند. حتی در بسیاری از ایالتهای هند فروش و ذبح گاو ممنوع است.
به گفته پلیس، درگیری گستردهای رخ نداده و نیروهای انتظامی توانستهاند اوضاع را کنترل کنند. با این حال، بازداشت چند تن از مهاجمان موجب تجمع و اعتراض گروههای ملیگرای هندو از جمله اعضای حزب حاکم «بیجیپی» و سازمانهای «بجرنگ دال» و «ویشوا هندو پریشد» شد. در مقابل، جمعی از جوانان مسلمان نیز با درخواست عدالت در برابر ایستگاه پلیس تجمع کردند.
پساجد خان پاتان، نماینده حزب کنگره در مجلس ایالتی، گروههای راست افراطی را به دامنزدن عامدانه به تنشهای مذهبی متهم کرد و خواستار برخورد قانونی با عوامل نفرتپراکنی شد. در مقابل، مقامهای حزب بیجیپی اقدام اعضای بجرنگ دال را تلاشی برای «دفاع از گاوها» توصیف کردند!
گروه بجرنگ دال شاخه جوانان سازمان «ویشوا هندو پریشد» و از زیرمجموعههای شبکه ملیگرای هندو موسوم به «سنگ پاریوار» است که با سازمان شبهنظامی «راشتریه سوایامسواک سانگ (RSS) ارتباط دارد. نهادهای حقوق بشری، این گروه را به حملات خشونتآمیز علیه مسلمانان و سایر اقلیتها متهم کردهاند.
کارشناسان اجتماعی در مهاراشترا هشدار دادهاند که تکرار چنین حوادثی در ایالتهای تحت کنترل حزب بیجیپی به افزایش بیاعتمادی میان جوامع دینی منجر شده است.
در همین راستا، یکی از فعالان محلی گفت: با هر مناسبت مذهبی، گروههایی افراطی سعی میکنند مسلمانان را تحریک کنند، و متأسفانه پلیس اغلب بهجای عاملان، قربانیان را بازداشت میکند.
