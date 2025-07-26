به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت محلی ایالت اوتارپرداش وابسته به حزب حاکم بهاراتیا جاناتا در اقدامی بحث‌برانگیز مزار قدیمی یکی از مسلمانان را تخریب کرد. مزار فاقو شاه بابا به عنوان میراث اسلامی و نمادی از همزیستی معنوی در منطقه بوده و صد و پنجاه سال قدمت دارد و به بهانه «دلایل اداری» تخریب شده است.

ناظران معتقدند که تخریب این مکان تنها اتفاق از این نوع نبوده بلکه بخشی از کارزار بزرگتر تخریب هویت اسلامی و مکان‌های مذهبی در سراسر هند است. منتقدان این واقعه را توهین به حافظه جمعی و احساسات میلیون‌ها مسلمان ارزیابی می‌کنند. در همین حال سیاست‌های مخرب که ملی‌گرایی هندو را تقویت کرده و اقلیت‌های مذهبی را به حاشیه می‌راند، در هندوستان ادامه دارد.

کارشناسان تخریب این مکان را مرتبط با راهبرد «بولدوزر قضایی» می‌دانند که منظور از آن تخریب دارایی‌هایی مسلمانان با توجیهات حقوقی بوده و نشان‌دهنده سرکوب سیاسی سیستماتیک دولت علیه اقلیت‌های دینی است.

این رویداد، موجب درخواست جوامع مسلمان در سطح بین‌الملل برای مداخله فوری جهت حفاظت از اماکن مذهبی و مقابله با تبعیض‌های فرقه‌ای فزاینده در هند شده است. فقدان واکنش جدی بین‌المللی به این گونه اقدامات دولت هند، نگرانی‌ها در مورد تاثیر این روند بر همزیستی و صلح بین‌فرقه‌ای در منطقه را افزایش داده است.

**************

پایان پیام/ 345