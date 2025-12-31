روسیه درباره پیامدهای خطرناک تهدیدات علیه ایران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه روسیه نسبت به تهدیدهای اسرائیل علیه ایران ابراز نگرانی شدید کرد و این رویکرد را «غیرمسئولانه» خواند.

این وزارتخانه اعلام کرد که تهدیدهای اسرائیل علیه ایران نشان‌دهنده سیاستی غیرمسئولانه است که تأثیری مخرب بر نظام جهانی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارد.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: روسیه از ماجراجویان می‌خواهد از هرگونه اقدام که به افزایش تنش پیرامون ایران و برنامه هسته‌ای آن منجر شود، خودداری کنند.

مسکو تأکید کرد که چنین اقداماتی پیامدهایی زیان‌بار برای نظام جهانی منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای دارد و ممکن است به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بینجامد؛ امری که خطر بروز یک درگیری گسترده را به همراه خواهد داشت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸