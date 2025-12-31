کانال عبری: نتانیاهو و ترامپ احتمال وارد کردن ضربه به ایران را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش شبکه ۱۲ عبری و به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی و دو منبع مطلع از جزئیات نشست، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در دیدار خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در روز دوشنبه، احتمال وارد کردن ضربه‌ای تازه به ایران در سال ۲۰۲۶ را مورد بررسی قرار داده است. به گفته این شبکه، نتانیاهو در این دیدار اعلام کرده که ممکن است حملات بیشتری ضروری باشد تا از بازسازی توانمندی‌های ایران جلوگیری شود.

ترامپ پس از این دیدار اظهار داشت که اگر ایران تلاش کند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند، ایالات متحده آمریکا دوباره آن را نابود خواهد کرد؛ اما درعین‌حال تأکید کرد که ترجیح می‌دهد به توافقی هسته‌ای با تهران دست یابد. در مقابل، منابع آمریکایی که با این شبکه گفتگو کرده‌اند هشدار دادند که هرگونه رویارویی جدید با ایران ممکن است به بی‌ثباتی بیشتر منطقه منجر شود؛ منطقه‌ای که همچنان پس از دو سال بحران‌های متوالی در حال تلاش برای بهبود است. این منابع افزودند که هر دو، ترامپ و نتانیاهو، جنگ دوازده‌روزه با ایران را موفقیتی بزرگ توصیف کردند.

بر پایه اظهارات یک مقام آمریکایی که شبکه عبری از او نقل قول کرده، ترامپ ممکن است در صورت مشاهده اقدامات ملموس و قابل‌راستی‌آزمایی ایران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود، از دور دوم حملات حمایت کند. اما این مقام تأکید کرد که چالش اصلی، رسیدن به تفاهمی میان واشنگتن و تل‌آویو درباره این خواهد بود که چه چیزی به‌عنوان بازسازی واقعی برنامه هسته‌ای ایران تلقی می‌شود.

در همین زمینه، شبکه عبری یادآور شد که تأکیدهای مکرر ترامپ مبنی بر نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران، ممکن است توجیه هرگونه حملات جدید یا دادن چراغ سبز به نتانیاهو برای اقدام نظامی را برای او دشوار سازد. همچنین اشاره شد که ایالات متحده آمریکا در حملات قبلی خود تنها بر تأسیسات هسته‌ای تمرکز داشت، درحالی‌که اسرائیل دامنه اهداف خود را به دارایی‌های نظامی متعارف ـ به‌ویژه موشک‌های بالستیک ـ گسترش داد. همین امر باعث شده برخی مسئولان اسرائیلی در هفته‌های اخیر درباره تلاش‌های ایران برای بازسازی برنامه موشکی‌اش هشدار دهند.

طبق این گزارش، نتانیاهو در این دیدار ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پس از گذشت شش ماه از جنگ را به ترامپ ارائه کرده و نگرانی‌هایی درباره برنامه موشکی ایران و نیز آنچه تلاش‌های حزب‌الله برای بازسازی زرادخانه موشک‌های دوربرد خود در لبنان خواند، مطرح کرده است. بااین‌حال، منابع آمریکایی گفته‌اند که ترامپ و نتانیاهو هنوز به جدول زمانی مشخص، خطوط قرمز یا تفاهمات دقیق درباره هرگونه اقدام نظامی آینده نرسیده‌اند.

به گفته منابع نقل‌شده، برخی مسئولان آمریکایی و اسرائیلی بر این باورند که محتمل‌ترین سناریو برای بروز درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل در آینده نزدیک، وقوع سوءمحاسبه است؛ به‌ویژه اگر یکی از طرفین تلاش کند پیشاپیش ضربه‌ای به طرف دیگر وارد کند. در همین راستا، مسئولان اسرائیلی حدود یک هفته پیش به دولت ترامپ هشدار داده بودند که رزمایش موشکی سپاه پاسداران ایران ممکن است پوششی برای انجام حمله‌ای احتمالی باشد.

دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده و کاخ سفید نیز تنها به سخنان علنی ترامپ پس از دیدار بسنده کرده است.

