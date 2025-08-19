به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ علیه غزه هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند و رژیم صهیونیستی با ناکام ماندن در تحقق اهداف نظامی خود به‌ویژه شکست دادن جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و آزادی اسرای اسرائیلی حاضر در غزه که موجب خشم روزافزون خانواده‌های آنان از نتانیاهو و کابینه او شده، اکنون طرح اشغال غزه را روی میز گذاشته است.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا نیز که در اقدامی نمایشی نسبت به وخامت اوضاع انسانی در غزه ابراز نگرانی کرده، به صراحت از اختیار دادن به اسرائیل برای انجام هر گونه اقدامی علیه غزه سخن گفته است. این در حالی است که شخص وی بدون در نظر گرفتن پشتیبانی مطلق از جنایت‌های اسرائیل، به‌ویژه در بمباران مردم فلسطین و اقدام مستقیم در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در تکاپوی دریافت جایزه صلح نوبل است و عده‌ای از همدستان او به چنین تکاپویی دامن می‌زنند و او را نامزد دریافت این جایزه می‌دانند.

از سوی دیگر نمایش اخیر رئیس‌جمهور آمریکا برای ایجاد صلح میان روسیه و اوکراین نیز به این مسئله دامن زد؛ اما ناظران و تحلیلگران بسیاری این تلاش‌ها را شوی تبلیغاتی و موید آن را عدم تحقق ارزیابی‌های اولیه برای برقراری توافق صلح می‌دانند.

در همین راستا، پروفسور «رابرت شاپیرو»، معاون دانشکده امور بین‌الملل و امور عمومی و استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا به پرسش‌های مطرح شده درباره ابعاد جنایات اسرائیل و حمایت آمریکا از آن و واکنش‌های جهانی در این زمینه پاسخ گفت.

ابنا: اخیرا شاهد جنایات گسترده‌ای در غزه هستیم؛ از گرسنگی کودکان تا هدف قرار گرفتن خبرنگاران و جنایات دیگر. عاملان جنایت در غزه چگونه باید تحت پیگرد قرار گیرند؟ آیا این جنایت‌ها با ادعاهای «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا درباره حمایت از ورود کمک‌های انسانی به غزه همخوانی دارد؟

- از دیدگاه دونالد ترامپ به نظر نمی‌رسد که او به این موضوع اهمیتی بدهد. او از پیگرد قانونی رهبران حماس - هر کسی که هنوز زنده است - حمایت می‌کند، اما سران اسرائیلی نه. او کاملا از اسرائیل دفاع می‌کند، اگرچه به موضوع قحطی در غزه اهمیت می‌دهد، اما آن قدر برایش مهم نیست که خواهان پیگرد قانونی سران اسرائیل باشد.

ابنا: کشورهای اروپایی و کانادا اخیرا و به‌طور مکرر اظهاراتی را درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین مطرح می‌کنند. آیا به اعتقاد شما این اظهارات، موضع حقیقی است و یا صرفا نوعی اعمال فشار اروپا بر رئیس جمهور آمریکا تلقی می‌شود؟

- بله این موضع اروپا بخشی از فشار بر ایالات متحده و اسرائیل برای پایان دادن به جنگ در غزه است، اما این اعمال فشار می‌تواند کاملا صادقانه باشد، اگرچه دولت اسرائیل و افکار عمومی بین اسرائیلی‌ها به شدت با این امر مخالف هستند. در واقع آنها بر این باور هستند که تاسیس یک کشور فلسطینی، فلسطینی‌ها و کشورهای عربی را مجبور می‌کند تا پا پیش بگذارند و جایگزینی برای جنبش حماس برای حکومت بر فلسطینی‌ها ارائه داده و از آن حمایت کنند.

ابنا: حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با وجود عضویت این کشور در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (معاهده ان‌پی‌تی) را چگونه تحلیل می‌کنید؟

- این از هر نظر یک سیاست واقع‌گرایانه‌ است (که توجهی به اخلاق و ایدئولوژی ندارد). اسرائیل، با ابتدا با هدف تسهیل حمله به ایران با حماس و حزب‌الله وارد جنگ شد تا آن‌ها را حذف کند،در نتیجه پدافند هوایی ایران با حمله اسرائیل هدف قرار گرفت و اسرائیلی‌ها توانستند برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران تلاش کنند، ترامپ هم با این موضوع موافقت کرد، زیرا آن را فرصت بسیار خوبی برای ضربه زدن علیه ایران می‌دید. معاهده «ان‌پی‌تی» هم برای آنها جای نگرانی چندانی نداشت. بنابراین درسی که از این حمله گرفته شد این است که اگر کشورها معتقدند به سلاح هسته‌ای نیاز دارند، باید هر چه سریع‌تر به آن دست یابند.

ابنا: نظر شما درباره پیشنهادهای مطرح شده برای اعطای جایزه صلح نوبل به ترامپ چیست؟ آیا او شایسته دریافت این جایزه است؟

- اقدام ترامپ و بمباران ایران باید او را فاقد صلاحیت برای دریافت هر گونه جایزه صلحی کند.

