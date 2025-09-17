مراسم یادبود شهدای غزه در تایوان / همزمان با حضور گروه پارلمانی اسرائیل در تایوان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تایوانی‌ها، اتباع خارجی، اعضای جامعه مسلمان و همچنین گروه‌های حقوق بشری در مراسم یادبود فلسطینی‌ها در تایپه شرکت کردند تا در سوگ مردم غزه که در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، بنشینند.

شرکت‌کنندگان ضمن ابراز همبستگی با فلسطینی‌ها، شعارهایی مانند «نسل‌کشی را متوقف کنید»، «صهیونیسم را از بین ببرید، فلسطین را آزاد کنید»، «۱، ۲، ۳، ۴، اشغالگری دیگر بس است» و «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد» سر دادند.

رئیس دولت تایوان همزمان با برگزاری این مراسم یادبود، میزبان هیات پارلمانی رژیم صهیونیستی به ریاست «بوعاز توپوروفسکی» بود.

در شرایطی که بسیاری از کشورها به علت نسل کشی رژیم صهیونیستی روابط خود را با تل آویو در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و علمی قطع می‌کنند، دولت فعلی تایپه به دنبال تقویت روابط خود با اسرائیل است.

رئیس دولت تایوان در حساب شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) خود نوشت: ما مشتاقانه منتظر همکاری با اسرائیل در زمینه نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و فناوری‌های دفاعی نوظهور برای تقویت نوآوری و تاب‌آوری زنجیره تأمین هستیم.

همچنین این درحالی است که پیش از سفر این هیات صهیونیستی، یک کمیسیون سازمان ملل متحد اعلام کرد اسرائیل در حال نسل‌کشی فلسطینیان در غزه است.

ناوی پیلای رئیس کمیسیون مستقل بین‌المللی سازمان ملل برای تحقیق در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین، گفت: واضح است که قصدی برای نابودی فلسطینیان در غزه از طریق اقداماتی که معیارهای مندرج در کنوانسیون نسل‌کشی را برآورده می‌کنند، وجود دارد.

رژیم صهیونیستی از سوی دیگر نیز به دلیل جنایات خود در غزه، با یک پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری روبرو است که آفریقای جنوبی آن را مطرح کرده است.

ماه گذشته، صدها فعال طرفدار فلسطین در مقابل وزارت امور خارجه تایوان اعتراض و خشم خود را نسبت به تعهد سفیر تایپه در سرزمین‌های اشغالی برای کمک به یک مرکز بهداشتی در داخل یک شهرک صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی ابراز کردند.

تجارت بین تایوان و رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر به ۲.۶۷ میلیارد دلار رسیده است و دو طرف از سال ۱۹۹۲ دفاتر نمایندگی خود را حفظ کرده‌اند.

