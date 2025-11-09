به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دهها تن از فعالان و شهروندان تونسی شامگاه شنبه با برگزاری تجمعی اعتراضی در مرکز پایتخت، نقض مکرر توافق آتشبس در غزه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
این تجمع به دعوت انجمن مستقل «انصار فلسطین» و با شعار «هدنة و القتل متواصل غزة بلا غذاء ودواء» (آتشبس و قتل ادامه دارد؛ غزه بدون غذا و دارو) مقابل تئاتر شهر تونس برگزار شد.
توقف کامل جنگ در نوار غزه، الزام اسرائیل به پایبندی به توافق آتشبس و ورود کمکهای انسانی، و محکومیت سیاستهای محاصره و گرسنگی دادن به مردم غزه از خواستههای تظاهرکنندگان بود.
شرکتکنندگان شعارهایی چون: «ای آزادگان، غزه از محاصره گرسنه مانده»، «ما تسلیم نمیشویم، مردم غزه از گرسنگی جان میدهند» و «نه عهد و پیمان با آمریکا و رژیم صهیونیستی» سر دادند.
اظهارات برگزارکنندگان مراد الیعقوبی، عضو هیئت مدیره انجمن انصار فلسطین، در این تجمع گفت: «تا زمانی که تجاوز ادامه دارد، اعتراضها نیز ادامه خواهد داشت. بحران پایان نیافته و نسلکشی همچنان جریان دارد.»
او هدف این تجمع را «ادامه حمایت از غزه و محکومیت نسلکشی و سیاستهای محاصره و گرسنگی» عنوان کرد و افزود: «این حرکت با استقبال گسترده مردمی همراه شد و شهروندان تونسی همواره حمایت خود را از مردم غزه ابراز میکنند.»
