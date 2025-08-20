اعتراض کارکنان مایکروسافت به همکاری این شرکت با ارتش اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معترضان امروز (چهارشنبه) به مدت دو ساعت در بخشی از محوطه اعتراضی به راه انداختند. آنها پلاکاردهایی با عنوان «به انتفاضه کارگران بپیوندید، کار برای نسلکشی ممنوع» و «میدان کودکان شهید فلسطینی» در دست داشتند.
این اعتراض پس از آن صورت گرفت که سه ماه پیش مایکروسافت وعده داده بود تحقیق مستقلی درباره چگونگی استفاده احتمالی ارتش رژیم صهیونیستی از خدمات ابری آژور انجام دهد که به گفته کارکنان، تاکنون هیچ نتیجه ملموسی به همراه نداشته است.
کارمندان مایکروسافت خواستار قطع همکاری این شرکت با رژیم صهیونیستی و خروج از پروژههایی شدند که به گفته آنان به اشغالگری و جاسوسی از فلسطینیها کمک میکند.
«حسام نصر»، کارمند سابق مایکروسافت که سال گذشته پس از برگزاری مراسم یادبود برای فلسطین از کار اخراج شد، نیز در این تجمع شرکت داشت. وی شهادت «انس الشریف»، خبرنگار فلسطینی در اوایل ماه جاری را نقطه عطفی برای پیوستن به این اعتراض توصیف کرد و گفت: «انس بیوقفه درباره غزه گزارش میداد؛ از گرسنگی، از کارزارهای نابودی، از بمباران. او صدای حقیقت بود و عمدا هدف قرار گرفت.»
طبق تحقیقات اخیر روزنامه گاردین و مجله +972، واحد اطلاعاتی ۸۲۰۰ ارتش رژیم صهیونیستی از خدمات مایکروسافت آژور برای ذخیره انبوه دادهها، از جمله مکالمات تلفنی فلسطینیها در غزه و کرانه باختری استفاده میکند.
مایکروسافت در پاسخ اعلام کرده است که از چنین اقداماتی اطلاعی ندارد و هیچ مدرکی مبنی بر استفاده از فناوریهای ابری و هوش مصنوعی این شرکت برای هدف قرار دادن یا آسیب به غیرنظامیان در غزه وجود ندارد. سخنگوی این شرکت نیز در جریان اعتراض اخیر، بار دیگر همین موضع را تکرار کرد.
با این حال، فعالان تاکید کردهاند که اعتراضها تا زمانی مایکروسافت پاسخگو شود، ادامه خواهد داشت.
