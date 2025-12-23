به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز فاش کرد که ایالات متحده از اواخر نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) تاکنون، پروازهای شناسایی و جمعآوری اطلاعات گستردهای را بر فراز بخشهای وسیعی از نیجریه انجام داده است؛ اقدامی که پس از تهدیدهای دونالد ترامپ، مبنی بر مداخله نظامی در این کشور صورت گرفته است.
طبق دادههای ردیابی پروازها، هواپیمای مورد استفاده در این مأموریتها متعلق به شرکت آمریکایی «تیناکس ایروسبیس» (Tenax Aerospace) مستقر در ایالت میسیسیپی است که در همکاری با ارتش آمریکا فعالیت میکند.
این هواپیما معمولاً از آکرا پایتخت غنا به پرواز درمیآید، بر فراز نیجریه عملیات انجام میدهد و سپس به غنا بازمیگردد.
ترامپ پیشتر دولت نیجریه را به کوتاهی در «جلوگیری از خشونت علیه جوامع مسیحی» متهم کرده و تهدید به اقدام نظامی کرده بود.
لیام کار، رئیس تیم آفریقا در پروژه تهدیدات بحرانی مؤسسه «امریکن اینترپرایز»، گفت: این عملیات از فرودگاه آکرا مدیریت میشود؛ مرکزی که بهعنوان پایگاه لجستیکی شناختهشده آمریکا در آفریقا عمل میکند.
وزارت جنگ آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که پس از پیام ترامپ، نشستهای «سازندهای» با نیجریه برگزار کرده است، اما از ارائه جزئیات خودداری کرد.
