به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت نیجریه موفق شد آزادی ۱۰۰ دانش‌آموز ربوده‌شده از یک مدرسه کاتولیک را تأمین کند، اما سرنوشت ۱۶۵ نفر دیگر همچنان نامعلوم است.

منابع سازمان ملل و رسانه‌های محلی روز گذشته تأیید کردند که این دانش‌آموزان آزاد شده‌اند، هرچند هنوز مشخص نیست این آزادی نتیجه مذاکرات بوده یا عملیات نظامی. همچنین هیچ جزئیاتی از وضعیت باقی دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه منتشر نشده است.

«صندای داری» سخنگوی ریاست‌جمهوری نیجریه، آزادی این ۱۰۰ دانش‌آموز را تأیید کرد و قرار است آنان امروز به مقامات محلی ایالت نیجر تحویل داده شوند.

در ماه نوامبر گذشته (آبان 1404)، ۳۱۵ دانش‌آموز و کارمند مدرسه شبانه‌روزی «سنت ماری» در ایالت نیجر ربوده شدند؛ یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های گروگان‌گیری در سال‌های اخیر که یادآور ربایش حدود ۳۰۰ دختر دانش‌آموز در شهر «شیبوک» در سال ۲۰۱۴ (فروردین ۱۳۹۳) به دست گروه «بوکوحرام» است.

حدود ۵۰ دانش‌آموز توانستند اندکی پس از حادثه فرار کنند، اما ۲۶۵ نفر در دست آدم‌ربایان باقی ماندند تا اینکه روز گذشته ۱۰۰ نفر از آنان آزاد شدند.

این تحولات همزمان با فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر نیجریه رخ داد؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً مدعی وقوع «نسل‌کشی» علیه مسیحیان در نیجریه شده و تهدید به «مداخله نظامی» کرده است. دولت نیجریه و تحلیلگران مستقل این ادعاها را رد کرده و آن را ساخته‌وپرداخته جریان راست مسیحی در آمریکا و اروپا دانستند.

