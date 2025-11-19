به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بولا احمد تینوبو» رئیس جمهور نیجریه تأیید کرد که یک سرتیپ ارتش این کشور به دست عناصر داعش کشته شده است.

این سرتیپ ارتش، بالاترین مقام نظامی نیجریه محسوب می‌شود که از سال ۲۰۲۱ تاکنون در جنگ علیه گروه‌های افراطی جان خود را از دست داده است.

گروه تروریستی داعش در غرب آفریقا روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش با اجرای کمینی موفق در شمال نیجریه، یک افسر عالی‌رتبه ارتش را کشته‌اند. این گروه، تصویری از سرتیپ «موسی اوبا» منتشر کرد و مدعی شد وی پس از اصابت گلوله به پایش و تلاش برای فرار، اسیر و کشته شد.

رئیس‌جمهور نیجریه در بیانیه‌ای گفت: «از کشته شدن سربازان و افسرانمان در حین انجام وظیفه بسیار اندوهگینم. خداوند به خانواده موسی اوبا و دیگر قهرمانان شهید صبر عطا کند.»

ارتش نیجریه روز شنبه گزارش‌های رسانه‌ای درباره اسارت اوبا را کاذب خوانده و اعلام کرده بود که وی پس از کمین به پایگاه بازگشته است؛ کمینی که به کشته شدن دو سرباز و چند نیروی شبه‌نظامی همکار ارتش انجامید.

با این حال، یک منبع اطلاعاتی نیجریه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت که اوبا همراه با ۱۶ سرباز دیگر اسیر شده و از «بدترین سناریو» ابراز نگرانی کرد.

نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا، بیش از ۱۶ سال است که درگیر جنگ با گروه‌های افراطی از جمله بوکوحرام و داعش در غرب آفریقاست؛ جنگی که تاکنون بیش از ۴۰ هزار کشته و حدود ۲ میلیون آواره در شمال شرق کشور برجای گذاشته است.

