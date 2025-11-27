به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بولا تینوبو» رئیس‌جمهور نیجریه، وضعیت فوق‌العاده امنیتی را در سراسر این کشور اعلام کرد و به نیروهای پلیس و ارتش دستور داد تا با افزایش جذب نیرو، به مقابله با بحران امنیتی فزاینده بپردازند.

تینوبو در بیانیه‌ای اعلام کرد که پلیس نیجریه موظف به استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید شده است تا شمار کل نیروهای پلیس به ۵۰ هزار نفر برسد.

وی تأکید کرد که این تصمیم به دلیل «وخامت اوضاع امنیتی» اتخاذ شده و نیروهای بیشتری در مناطق بحرانی مستقر خواهند شد.

رئیس‌جمهور نیجریه همچنین از تلاش نیروهای امنیتی برای نجات ۲۴ دانش‌آموز دختر ربوده‌شده در ایالت کیبی (شمال غرب) و ۳۸ زائر ربوده‌شده از یک کلیسا در ایالت کوارا قدردانی کرد.

گفتنی است نیجریه طی سال‌های اخیر با بحران‌های امنیتی گسترده‌ای مواجه بوده است؛ از جمله حملات گروه‌های مسلح، درگیری‌های فرقه‌ای، شورش‌های گروه تروریستی «بوکو حرام» و داعش در شمال شرق کشور، و افزایش موارد آدم‌ربایی برای دریافت باج در مناطق مختلف.

ایالت‌های کیبی و کوارا از جمله مناطقی هستند که اخیراً بیشترین آسیب را از این بحران‌ها دیده‌اند و شاهد ربایش‌های جمعی متعدد علیه دانش‌آموزان و نمازگزاران بوده‌اند.

...............................

پایان پیام/ 167