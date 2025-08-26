نامزد انتخابات آمریکا قرآن کریم را آتش زد + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نامزد انتخابات آتی کنگره آمریکا برای جلب توجه گروههای راست افراطی این کشور، به قرآن کریم اهانت و آن را آتش زد.
به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ والنتینا گومز، نامزد جمهوریخواه انتخابات کنگره آمریکا از تگزاس در اقدامی نفرتافکنانه، ویدئویی از خود در شبکه ایکس منتشر کرد که طی آن، قرآن را آتش میزند.
وی در هنگام هتک حرمت قرآن کریم، وعده داد که در صورت کسب رأی در انتخابات کنگره آمریکا، به حضور اسلام در تگزاس پایان خواهد داد.
طبق گزارش الجزیره، این فرد اسلامستیز که سابقه حمایت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را نیز در کارنامه فعالیتهای سیاسی خود دارد، مدعی شد که مسلمانان دنبال تصرف کشورهای مسیحی هستند.
نامزد کنگره آمریکا از بینندگان این ویدئوی نفرتبرانگیز خواست تا به او برای پیروزی در انتخابات کنگره کمک کنند.
اقدام این سیاستمدار راستگرای افراطی آمریکا با محکومیت شدید رهبران سیاسی، گروههای مذهبی و کاربران شبکههای اجتماعی همراه شد و نگرانیها درباره گسترش نفرتپراکنی و تعصب دینی در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۶ را افزایش داده است.
گومز در گذشته نیز از اقدامات نفرتپراکنانه برای کسب شهرت استفاده کرده بود. وی در دسامبر سال ۲۰۲۴، در اقدامی نمایشی در نیویورک، به یک آدمک، به عنوان نمادی از مهاجران، تیراندازی کرد و اعدام علنی مهاجرانی را خواستار شد که به ارتکاب جرایم خشونتآمیز متهم هستند. بعدها، این ویدئو حذف و حساب اینستاگرام گومز مسدود شد.
با وجود این اقدامات جنجالی، گومز در انتخابات پیشین شکست خورد و در رقابت درونحزبی جمهوریخواهان، تنها ۷.۴ درصد آرا را کسب کرد و ششم شد.
وی در سال ۲۰۲۴ برای سمت وزیر امور ایالتی میسوری نامزد شد و از آن زمان، سعی کرده با اقدامات افراطی نفرتپراکنانه، توجه افکار عمومی را به سمت خود جلب کند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما