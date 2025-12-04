به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ واکنشهای گستردۀ کاربران در شبکههای اجتماعی آمریکا علیه کارزار انتخاباتی اسلامستیزانۀ والنتینا گومز، نامزد کنگره از ایالت تگزاس، شدت گرفته است. به گزارش Middle East Eye، این نامزد جمهوریخواه با سوزاندن قرآن و توهین آشکار به مسلمانان تلاش میکند توجه رسانهها و رأیدهندگان را به خود جلب کند.
گومز که سال گذشته نیز از ایالت مینهسوتا برای ورود به کنگره نامزد شده بود اما شکست خورد، اینبار نیز با تکرار اقدامات تحریکآمیز به دنبال دیدهشدن است. او پیشتر با لابی آمریکایی-اسرائیلی AIPAC نیز تماس گرفته، اما روشن نیست موفق به دریافت حمایت شده باشد؛ موضوعی که خود او نیز قویاً انکار میکند.
گومز، فعال نزدیک به جریان مگا و نامزد جمهوریخواه برای حوزه ۳۱ تگزاس، کمپین خود را بر وعدههایی نظیر «پایاندادن به اسلام در تگزاس»، اخراج مسلمانان و مخالفت تند با حقوق مهاجران و اقلیتها بنا کرده و در ویدئوهای تبلیغاتی حتی تا سوزاندن قرآن و توصیف مسلمانان به عنوان «تروریست» پیش رفته است.
کاربران شبکههای اجتماعی با انتقاد شدید از این رفتارهای افراطی، اقدام گومز را «نمایشی خطرناک» برای کسب رأی توصیف کردهاند. یکی از کاربران خطاب به او نوشته است: «فکر میکردیم حضور متولدین خارج از آمریکا در کنگره پذیرفته نیست، مگر اینکه قرار باشد برای نفرتپراکنی علیه مسلمانان استثنا قائل شویم.»
کاربر دیگری با اشاره به اینکه خود گومز مهاجری از کلمبیاست، گفته است او برای پذیرفتهشدن در جامعه سفیدپوست آمریکا، دیگر اقلیتها را هدف قرار میدهد. کاربران این رویکرد را با سابقۀ تاریخی برخی مهاجران اروپایی مقایسه کردهاند که برای اثبات «آمریکاییبودن»، از سیاستهای نژادپرستانه حمایت میکردند.
بسیاری از تحلیلگران و کاربران تأکید دارند که افراد فاقد برنامه و توان مدیریتی، با تکیه بر شعارهای افراطی و اسلامهراسانه به دنبال جلب رأی هستند. از سوی دیگر، حمایت برخی مهاجران از جریانهای راست افراطی پدیدهای قدیمی در غرب است؛ همانگونه که در فرانسه، اریک زمور ـ سیاستمدار یهودیتبار الجزایری ـ بهتازگی بهدلیل نفرتپراکنی علیه اقلیتها محکوم شد.
