لبنان در آستانه سال جدید؛ طرح سلاح، فشار خارجی و ارتشی در موقعیت حساس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لبنان در آستانه سال جدید میلادی با وضعیتی سیاسی–امنیتی پیچیده روبه‌روست؛ وضعیتی که هم‌زمان تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای، فشارهای خارجی و اختلافات داخلی بر سر پرونده سلاح قرار دارد.

تحولات پیش‌ِرو بیش از هر چیز به دو عامل گره خورده است: دیدار قریب‌الوقوع دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در ۲۹ ماه جاری، و آغاز مرحله دوم طرح دولت لبنان برای ساماندهی و انحصار سلاح‌ها؛ طرحی که دامنه و پیامدهای آن همچنان محل مناقشه است.

همسویی ریاست‌جمهوری و دولت؛ پایان گمانه‌زنی‌ها

طبق گزارش الاخبار، منابع آگاه تأکید می‌کنند که رئیس‌جمهور ژوزف عون برخلاف برخی تحلیل‌ها، کاملاً با مواضع نواف سلام، نخست‌وزیر، همسو است و در جریان کامل جزئیات این طرح قرار دارد. این منابع از هماهنگی‌های خارجی گسترده خبر می‌دهند که در همین چارچوب، دیدارهایی با طرف‌های عربی و غربی، از جمله در پاریس، انجام شده است.

مرحله دوم طرح و خط قرمز حزب‌الله

چالش اصلی به مرحله دوم طرح بازمی‌گردد؛ مرحله‌ای که بحث گسترش اجرای آن به شمال رود لیتانی را مطرح می‌کند. حزب‌الله به‌طور صریح اعلام کرده که هرگونه اقدام در زمینه سلاح باید به جنوب لیتانی و در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ محدود بماند و عبور از این چارچوب را نمی‌پذیرد.

ارتش لبنان؛ اجرای تصمیم سیاسی بدون درگیری؟

این اختلاف، ارتش لبنان را در موقعیتی دشوار قرار داده است. ارتش از یک‌سو ملزم به اجرای تصمیمات سیاسی دولت است و از سوی دیگر تلاش می‌کند از ورود به درگیری مستقیم داخلی پرهیز کند. فرمانده ارتش در نشست اخیر فرماندهان نظامی اعلام کرده که مرحله نخست طرح تکمیل شده و بررسی مراحل بعدی با «احتیاط و دقت» ادامه دارد.

هم‌زمان، رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی این رژیم برای سناریوهای مختلف در جبهه شمالی خبر می‌دهند و از احتمال تصمیمات مهم درباره لبنان و ایران سخن می‌گویند. منابع نظامی لبنان نیز نسبت به احتمال عملیات‌های محدود اسرائیل در جنوب کشور هشدار داده‌اند.

در مجموع، لبنان وارد مرحله‌ای شده است که هر تصمیم داخلی آن، پیامدهای مستقیم امنیتی و منطقه‌ای خواهد داشت؛ مرحله‌ای که نتیجه آن به موازنه میان فشارهای خارجی، خطوط قرمز داخلی و توان مدیریت ارتش بستگی دارد.

..........................

پایان پیام