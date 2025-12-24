به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «مجلس اتحاد امت پاکستان» با حضور شخصیتهای مذهبی شیعه و سنی و رهبران تمامی احزاب در شهر کراچی پاکستان برگزار شد.
در این نشست علاوه بر دیگر شخصیتها، آیتالله حافظ سید ریاض حسین نجفی رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان نیز به سخنرانی پرداخت.
علمای دینی در این کشور علاوه بر موضوعات مختلف، تاکید کردند که به شدت نگران تنشهای کنونی میان پاکستان و افغانستان هستند.
جمع حاضر همچنین در بیانیهای اعلام کردند که نیروهای مسلح پاکستان باید متعهد به حمایت از آزادی فلسطین باقی بمانند و هر اقدامی علیه جنبشهای مقاومت پذیرفتنی نیست.
علمای پاکستانی در این بیانیه تاکید کردند که فشارهای بینالمللی نباید دولت پاکستان را وادار به تصمیماتی کند که با منافع ملی و اصول اسلامی در تضاد باشد.
آنها همچنین نسبت به طرح پیشنهادی آمریکا برای تشکیل «نیروی بینالمللی ثباتبخش غزه» (ISF) هشدار دادند و بر ضرورت مشورت کامل با ملت و مقامات پاکستانی پیش از هر اقدام نظامی تاکید کردند.
